Pablo José Hernández Rivera se presentó este miércoles como el comisionado residente electo que trabajará “siempre por todo el pueblo de Puerto Rico”.

“Mi mensaje es que vamos todos a Washington”, precisó, durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Hilton Garden, en el Condado, tras haber resultado electo en unas elecciones generales dominadas por el Partido Nuevo Progresista.

Sin embargo, el único líder principal electo bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) dejó claro que no está en sus miras impulsar una solución de status en el Congreso de los Estados Unidos y mucho menos por la fórmula que defiende la gobernadora electa, Jenniffer Gonzalez Colón, el de la estadidad. Esto, a pesar de que la actual comisionada residente lo emplazó a que respete la voluntad del pueblo.

“Yo creo que debemos dejar ese tema a un lado y enfocarnos en las verdaderas prioridades del país, que son su desarrollo económico, la paridad de los programas federales y la reconstrucción de la red (eléctrica)”, precisó el nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón.

Para lograr su enfoque en el trabajo, dijo que ya la próxima semana se encamina a viajar a la capital federal para unas orientaciones que se realizarán para los nuevos miembros del Congreso.

Triunfo de todos los colores

El abogado, quien estudió en dos prestigiosas universidades estadounidenses, Harvard y Stanford, aceptó que su triunfo se debe no sólo a los populares. Opinó que lo apoyaron para este victoria “estadistas, independentistas, estadolibristas, no afiliados que me prestaron su voto y gracias a los penepés,a los pipiolos y a los victoriosos que votaron mixtos a favor de mi candidatura”.

Pero, destacó que en su campaña dejó claro a los electores por qué razón no realizaría esfuerzos a favor de una solución de status.

“Mi disposición a trabajar con la gobernadora electa es absoluta, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de lo que fueron mis compromisos de campaña. Y como yo dije en toda la campaña, yo no le reconozco validez a ese plebiscito, porque no es vinculante y porque no incluía la opción de mantener y mejorar el Estado Libre Asociado. En adición (sic) a eso, creo que los resultados del plebiscito reflejan un retroceso para la estadidad, porque al sumarse los votos por la independencia, la Libre Asociación y los votos en blanco y nulo, que fueron los votos que pidió el Partido Popular, la estadidad baja del 52% que obtuvo en el 2020 a un 47 o 48%, o sea que ya no tiene mayoría”, argumentó.

Pero, fue más contudente al establecer que líderes republicanos ya comienzan a hablar que en la próxima administración no habría cabida para nuevos estados.

“Lo cual, pues, ya deja más que claro que no van a aprobar nada que pueda viabilizar la estadidad para Puerto Rico, así que yo creo que debemos dejar ese tema a un lado”, puntualizó.

Comentó que tiene varios puntos de coincidencia con González Colón y que en algunos esfuerzos necesitará de su ayuda, ya que el presidente de los Estados Unidos lo será el republicano Donald Trump. La próxima gobernadora es la presidenta de ese sector político en la Isla.

Entre estos puntos en los que dice concuerdan, está alcanzar la paridad en los programas federales y que no se le quiten los fondos de reconstrucción a la Isla.

“En ese sentido, esperamos contar con la comisionada, que es republicana, que es la persona, la republicana de más alto rango en Puerto Rico, para ayudarnos en esas gestiones. Y ella sabe, y se lo reitero, que puede contar con mi colaboración absoluta en medidas de desarrollo económico y de paridad en programas federales para Puerto Rico”, llegó a decir.

En algo en lo que Hernández Rivera se desligó parcialmente fue en los esfuerzos para sacar a LUMA Energy de la dirección de la transmisión y distribución de energía en el país.

Dijo que “la responsabilidad de la promesa de cancelar el contrato de Luma y buscar un nuevo operador recae sobre la gobernadora electa. Mi compromiso como comisionado residente, además de fiscalizar y asegurarme el cumplimiento de esa promesa, es que el cumplimiento de esa promesa no ponga en riesgo los fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica”.

Sus enfoques

Desde el plan profesional, Hernández Rivera comenzaría sus gestiones en Washington el próximo enero enfocado en dos importantes medidas para Puerto Rico. La primera es el cambio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), bajo la aprobación del Farm Bill. “Pero, eso estará en veremos, porque todavía no sabemos los resultados, quién va a controlar la Cámara y el Senado, y tenemos que atender también el hecho de los recortes en Medicare Advantage. Esas serían las dos cosas más urgentes por ahora”, mencionó.

En el plano personal, comentó que busca mudarse a un apartamento que posee junto a su esposa, Mónica Teresa Pascual, en la capital federal, el cual compraron cuando trabajaban en Washington, DC. Sin embargo, en la actualidad lo tiene rentado.

“Por los primeros meses, presumo que alquilaremos algo, porque tenemos unos inquilinos que no podemos sacar. Pero sí, la intención es estar allá cuando tengamos que estar allá, pero, obviamente, volver para acá cuando podamos estar acá. Por lo que he visto del calendario de congresos anteriores, suele ser que uno está allá como dos terceras partes del tiempo”, expuso.

Al cabo de sus cuatro años en el cargo, Hernández Rivera desea que el pueblo lo evalúe por “cumplir con darle prioridad a los temas que le dije al pueblo, que serían mis prioridades, que son el desarrollo económico, la paridad en programas federales y la reconstrucción de la red eléctrica”.

De paso, el electo candidato agradeció al pueblo su respaldo en las elecciones y al liderato del PPD y del PNP que se ha puesto a su disposición para que cumpla su encomienda como comisionado residente. Entre las personas que destacó le ayudarán se encuentran excomisionados residentes y gobernadores, Pedro Pierluisi, Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá. Adelantó que se reunirá con estos para hablar sobre el trabajo en Washington próximamente.

También agradeció la deferencia del candidato a comisionado por el PNP, William Villafañe, de haberlo llamado durante la madrugada de este miércoles para concederle la victoria.

“Fue una llamada muy respetuosa, muy caballerosa, me atrevo a decir que hasta amistosa. Se lo agradecí enormemente. Le expresé que hay muchas causas que nos unen y que podemos trabajar en equipo y él me dejó saber que sí. Me dejó saber también que él, en la medida que me pueda ayudar en este gobierno compartido, estaría dispuesto a hacerlo, que si necesitaba fuentes con algunos líderes del PNP, que estaba a la mejor disposición, y se lo agradecí. Y dejamos claro que no había ningún, la palabra que usamos fue ‘hard feelings’ por nada que haya ocurrido en los momentos más tensos de la campaña, que por el contrario había mucho aprecio personal mutuo y fue una buena llamada y yo creo que muy saludable para el país”, concluyó.