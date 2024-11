Pablo José Hernández Rivera rechazó este miércoles hablar sobre la posibilidad de que en un futuro asuma la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y sea el próximo candidato a la gobernación en las elecciones del 2028.

Sin embargo, dejó un claro mensaje a los seguidores de la Pava. “Mi mensaje a los populares es: hay futuro”, afirmó.

Es que Hernández Rivera planteó que los números que sacó, al aventajar a su contrincante del Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe, por sobre 100,000 votos, no se registraban desde la administración de Luis Muñoz Marín.

“He escuchado mucho análisis hablar de que el Partido Popular se encuentra en un momento crítico, y creo que los populares merecen que alguien dé a respetar el resultado electoral de anoche a nombre de los populares y es que ayer, si bien, pues, tuvimos el resultado indeseable que tuvimos en la gobernación, también hicimos historia en otros sentidos. Ganamos más alcaldías que la vez pasada y, en cuanto a la victoria de la comisaría residente, si los números actuales se mantienen, es la victoria de un popular en la papeleta estatal por el margen más amplio desde 1964″, señaló.

PUBLICIDAD

Añadió que “es la primera vez que un líder popular gana por más de 100 mil votos desde 1964. Es la primera vez que un popular en la papeleta estatal gana el municipio de Guaynabo, que gana por primera vez desde el ‘72 el municipio de Bayamón y que se gana por primera vez desde 1964 también los ocho distritos senatoriales. Yo creo que la victoria -que no es mía, es de todo el pueblo, porque todo el pueblo, tanto los populares que votaron por mí, pero los no populares que cruzaron para votar por mí-, traza la hoja de ruta para el futuro del Partido Popular como la casa grande de todos los puertorriqueños. El resultado de ayer en la papeleta estatal, si bien a la gobernación lo lamentamos mucho, a la comisaría es un resultado que no vemos desde que Luis Muñoz Marín”.

Pablo José Hernández ( Carlos Rivera Giusti )

Además, Hernández Rivera logra ocupar la silla de comisionado residente, luego de que en dos décadas no fuera ganada por el PPD.

El último comisionado popular lo fue Aníbal Acevedo Vilá, del 2000 al 2004.

El comisionado residente electo dijo a Primera Hora que gran parte de esta victoria se debe a que impuso los métodos que utilizaba su abuelo, Rafael Hernández Colón, a la hora de hacer política.

“El ejemplo de mi abuelo sin duda influyó mucho sobre esta campaña. (En) la planificación, la ejecución tan metódica de nuestros planes, y ver ese resultado es algo que yo no hubiese logrado si yo no hubiese aprendido de él”, aceptó.

PUBLICIDAD

Pero, Hernández Rivera prefirió guardar silencio cuando en dos veces este diario le insistió sobre si buscará la gobernación en un futuro.

“Yo no puedo pensar en eso hoy. Yo estoy enfocado en ser comisionado residente”, manifestó.

Dijo que respetará que el presidente del PPD lo es Jesús Manuel Ortiz y será deferente con él en torno a sus determinaciones como líder de la Pava.

“No tiene obligación alguna de renunciar a esa posición tras el resultado de ayer”, puntualizó.

También aseguró que su trabajo está en dos carriles, uno de comisionado y otro como parte del PPD. Divididas estas dos prioridades, dejó claro que no está enfocado en política.

“El PPD no es la prioridad inmediata en este momento”, sentenció.