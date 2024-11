En el ajetreo de la victoria, Jenniffer González Colón no ha podido cuadrar aspectos tan personales cómo lo será la crianza de sus hijos gemelos en La Fortaleza.

“No tengo la más mínima idea”, confesó cándidamente a Primera Hora.

Pero, adelantó que cargará con cunas, coches y “play yards” hacia la mansión ejecutiva, cuando el próximo 2 de enero juramente como gobernadora de Puerto Rico.

Además, a González le podrían acompañar cuatro perros de la familia, tres de cuales son de su esposo José Yovín Vargas Llavona.

Mientras, dijo desconocer cuáles son las funciones que ejercerá el también padre de sus hijos en su nuevo cargo de “primer caballero” del País. Lo que sí dijo estar segura es que “el doctor Vargas Llavona”, como dijo que prefiere se identifique a su esposo, continuará laborando en la empresa privada como médico asistente y se prepararía para la reválida de la profesión.

Tampoco ha determinado quién ejercería las funciones que tradicionalmente recaen en las “primeras damas”.

“No hemos discutido todavía los roles”, sostuvo.

González Colón es la segunda mujer que administrará el país como gobernadora.

Ocupará el poder cuando sus niños, José Yovín Jorge y Jenniffer Nydia Mercedes, estén a mes y medio de celebrar su primer año.

Estamos listos para ejercer nuestro derecho al voto. pic.twitter.com/1OFVl76M31 — Jenniffer González (@JGO_2024) November 5, 2024

La actual comisionada residente informó que son las abuelas de los gemelos quien se encargan de su cuido diario. Señaló que todavía no ha determinado qué pasará una vez llegue a La Fortaleza con este asunto, si las abuelas continuarían a cargo o contrataría nanas.

“Obviamente, mis hijos van a estar conmigo. Mi mamá y mi suegra son las que me los cuidan. Así que, dependiendo, pues, como sea eso allí, determinaremos qué vamos a hacer en términos de los cuidos de los bebés. Pero, en este momento, no tenemos ningunas otras expectativas. Yo me estoy enfocando ahora en lo que es gobierno, a la función, así que no sé nada de las inmediaciones. Pero, me imagino que eso le ha pasado a todos los gobernadores electos. En su momento me dirán”, comentó.

Cuando se le preguntó sobre si tendría perros en La Fortaleza, González Colón reveló que ama a los animales y estos será importantes en su administración.

Expuso que la familia tiene cuatro perros en la Isla, los que podrían vivir en La Fortaleza.

“No descarto llevarnos a nuestros animales”, dijo.

Pero, destacó que la perra Carmela, que por los pasados años ha sido dueña y señora en su oficina congresional en Washington se quedaría en la capital federal.

Destacó que la perra ha sido testigo de importantes reuniones, pues se sentaba en los sillones de su oficina en estos momentos.

Indicó que la perra la heredó de otra oficina congresional hace ocho años y está bajo el cuidado de uno de los miembros de su equipo.