El procurador del ciudadano, Edwin García Feliciano, dio la voz de alerta a aquellas personas que pretenden acogerse a la amnistía que ofrece hasta un 40% en el pago de multas de tránsito, ya que muchos conductores han perdido la oportunidad de acogerse al descuento máximo que ofrece la ley.

En comunicado de prensa, García Feliciano explicó que al momento de emitir el pago la aplicación de CESCO Digital muestra una opción de plan de pago con el 10% de descuento. Muchos conductores inadvertidamente han optado por esta opción, perdiendo la oportunidad de acogerse al 40% y una vez procesado el plan de pago en la aplicación, no hay oportunidad de deshacerlo.

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Para poder acogerse al máximo del descuento en el pago de multas, según la amnistía establecida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el ciudadano debe estar muy atento a las opciones de pago que provee la página digital del CESCO o no podrá disfrutar del mismo, advirtió el funcionario.

“Muchos ciudadanos pueden interesar acceder al descuento mayor de hasta un 40% al pagar la totalidad de la deuda, el cual aparece más adelante. Pero la realidad es que la ciudadanía tiende a marcar la primera opción, sin percatarse que tiene la oportunidad de recibir un descuento mayor, si se mantiene navegando en el portal”, explicó el Procurador.

García Feliciano enfatizó en que los usuarios deben tomarse su tiempo para examinar las alternativas que se le ofrecen y decidir a conciencia, cuál le es más conveniente y beneficiosa.

El Ombudsman confirmó que fue el Procurador Especializado en Transporte Público, José O. Pérez Rosa, quien constató la dificultad ciudadana, al realizar un examen del trámite ordinario que provee la aplicación para el pago de multas.

A manera de orientación general, García Feliciano hizo una advertencia que es clave para evitar contratiempos al ciudadano y cumplir con sus expectativas de ahorro para el presupuesto familiar.

Según el Ombudsman, una vez el usuario accede a la plataforma de CESCO Digital para recibir los beneficios de la amnistía, debe estar consciente de que, si selecciona un plan de pago, podría no poder cambiarlo para acogerse a un descuento mayor.

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“Ese es uno de los aspectos fundamentales en que estriba la dificultad ciudadana”, siguió diciendo García Feliciano.

Por esta razón, advirtió, se hace fundamental leer cada pantalla cuidadosamente, revisar todas las opciones disponibles y no seleccionar de manera automática, la primera alternativa que aparece.

“Examinar con detenimiento las alternativas que presenta cada pantalla en CESCO Digital, puede ser garantía de ahorros sustanciales. Los usuarios no deben tomar con prisa navegar en esta plataforma y auscultar la opción que entiendan, se ajusta mejor a su realidad económica”, indicó el Ombudsman.

A modo de ejemplo, García Feliciano detalló el proceso para facilitar que el ciudadano tenga a su disposición la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Acceda a CESCO Digital.

Ingrese a su cuenta y seleccione la sección de multas o Auto Expreso.

Revise el balance total.

No seleccione inmediatamente el plan de pago cuyo ahorro es de 10%. Continúe navegando en el sistema.

Identifique opciones con mayor descuento, de hasta 40%, si se paga la totalidad.

Compare todas las alternativas, seleccione la opción más beneficiosa y confirme su pago.

“De esta manera, el ciudadano puede evaluar los beneficios de cada opción y seleccionar con pleno convencimiento, la que realmente quería. Nuestro llamado es a realizar el proceso con calma y discernimiento”, expresó.

Cualquier persona que tenga dudas sobre el particular, puede llamar al 787-724-7373.

La amnistía, que vence el 10 de julio de 2026, ofrece alivios sustanciales para cierto tipo de multas. Son elegibles las Multas de licencia, de vehículo y de Auto Expreso, emitidas en o antes del 1ro de enero de 2026. También, multas de tránsito bajo la Ley 22-2000 y multas administrativas de Auto Expreso. Además, ciudadanos con planes de pago activos, previos a la ley, pueden acogerse a la amnistía, si pagan el balance total pendiente.