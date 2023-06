Josué Colón se quedará bajo el mando de lo Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación que operará desde mañana, sábado, con menos de los empleados de los necesarios para mantener las propiedades que quedarán bajo su cargo y con un presupuesto que no dará para pagar el salario de estos.

Este fue el panorama que pintó este viernes el director de la AEE, a horas de que el sistema de generación de energía pase a manos de la empresa Genera PR. Entonces, la corporación quedaría a cargo de asuntos administrativos, así como propiedades relacionadas a represas, sistemas de riesgo e hidroeléctricas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Josúe Colón resalta las mejorías que ha alcanzado el sistema eléctrico bajo su mando

En conferencia de prensa, Colón estableció que en medio de la transición solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal y al Negociado de Energía que les aprobaran unos 375 empleados. Pero, sólo les concedieron 255.

Dijo que esos 375 empleados eran necesarios “para poder operar de alguna manera responsable y razonable los activos que tenemos en nuestra jurisdicción”.

“Le hemos expresado a todas las entidades fiscal que la Autoridad no podrá operar de manera responsable esos activos. De hecho, hay áreas del área de las hidroeléctricas y de riego, de represas, que con el número de empleados que actualmente está aprobado estarían desiertas. Estarían sin ninguna persona”, agregó.

El jefe de la División de Hidrogas, Jaime Umpirre Montalvo, precisó que, “específicamente, las plantas que se quedarían desprovista de personal para operaciones y mantenimiento son las plantas de Yauco 1, Yauco 2, Garzas 1, Garzas 2 y Río Blanco”.

Colón estipuló que se trata de represas y activos de producción de electricidad que podrían dejar de operar. Dijo que el deber “fiduciario” de la AEE es administrar estas instalaciones de manera segura y que no afecten en las comunidades aledañas.

“Hay quien dice que el que esté en Dos Bocas, pues también atienda a Río Blanco. Pues, mire, mi hermano, Dos Bocas está en Utuado, Río Blanco está en Naguabo. Yauco 1 está en el sur. Quisiera que alguna de esas dos entidades (la Junta y el Negociado de Energía) me dijera cómo un empleado va a estar en los tres sitios a la misma vez. A menos que no sea una persona que tenga una divinidad, pues yo creo que no lo va a poder hacer. Esas son las realidades que uno tiene que puntualizarlas, porque cuando se cometen errores de esa magnitud, eso tiene consecuencias”, manifestó Colón.

PUBLICIDAD

Pero, el panorama de la AEE se complica aún más, pues el directivo aludió a que no le asignaron presupuesto suficiente ni para pagarle a los 255 empleados que les autorizaron.

Bajo la nueva AEE, las funciones se han divido en tres corporaciones. Según se ha detallado, una de las que sufriría de problemas presupuestarios a partir de mañana quedaría a cargo de asuntos administrativos. A esta se le llamó HoldCo. A esta corporación, el Negociado de Energía le redujo el monto solicitado de $53.4 millones a $22 millones.

Mientras, la otra corporación con problemas presupuestarios sería HydroCo, a cargo de las operaciones de las centrales hidroeléctricas y sistemas de riego, a la cual se le redujo su partida de $18.4 millones solicitados a $13.5 millones.

En la actualidad, Colón espera por una reconsideración al presupuesto que fue solicitada anoche ante la Junta y el Negociado. Dijo que la determinación podría dictar el curso de acción.

De inmediato, no supo indicar si habrá recorte de personal, aun cuando alegó que los que le aprobaron no son suficientes para garantizar la operación. Por ello, sostuvo que solamente está “alertando” sobre las consecuencias en lo que espera por una decisión de la reconsideración.

“No significa que no haremos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con lo que se aprobó. Pero, lo vemos bien difícil”, precisó.