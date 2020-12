La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentó este martes su ponencia ante el comité de transición en momentos en que el gobierno entrante de Pedro Pierluisi tiene serios cuestionamientos sobre determinaciones recientes tomadas por la Junta de Gobierno, como lo fue aumentar el salario de algunos empleados y confirmar a Efran Paredes como director ejecutivo en propiedad.

El presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, fue el primero en expresar su malestar con estos dos temas. Otro de los miembros del comité, Philippe Mesa, también aludió a las determinaciones que la Junta de Gobierno de la AEE tomó el pasado viernes, a días de que se dé un cambio de gobierno.

PUBLICIDAD

Sobre el aumento de salario, Rivera Cruz expresó a su llegada al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, que “la Junta no tuvo cuidado desde mi perspectiva. Una agencia que está quebrada, porque está quebrada, están en la Corte de Quiebra, de momento le aumentan los sueldos a todo el mundo y unos aumentos buenos, no de $100 mensuales, estamos hablando que ahí los aumentos están en los 30 y pico mil al año. A veces me pregunto: ¿Están tomando en consideración la realidad de Puerto Rico del 2021 o se quedaron en los ’90?”

Durante las vistas, especificó que a los subdirectores de la AEE, Jaime López y Fernando Padilla, se les hizo un ajuste salarial de $36,000.

El presidente de la Junta, Ralph Kreil Rivera, respondió a las preguntas relacionadas a esta determinación. Lo primero que aclaró el funcionario fue que el único que tuvo un ajuste salario fue Padilla, pues le igualaron el salario que ya tenía López como subdirector de la corporación.

“Son cosas que están presupuestadas”, argumentó.

“¿Están presupuestadas en una corporación que está en quiebra?”, le increpó Rivera Cruz.

De inmediato, le recordó que la AEE anticipa que podría cerrar al año fiscal con una deficiencia de $500 millones. Por ello, le pidió “hacer ajustes” como los hacen los padres de familia y hasta el municipio de Bayamón, el cual administra.

“Creo que el escenario es distinto en el 2021 en una agencia que esta en quiebra”, añadió, sin recibir ninguna reacción de parte del presidente de la Junta.

PUBLICIDAD

Otra controversia que planteó Rivera Cruz y Mesa es que el pasado viernes Paredes fue designado como director en propiedad de la AEE, a días de que el gobierno de Pierluisi asuma el control. Este tendrá un salario anual de $180,000.

El presidente de la Junta de Gobierno argumentó que este salario fue el mismo que recibieron los pasados tres exdirectores de la AEE.

Pero, la queja de Rivera Cruz fue por la falta de deferencia que hubo en el proceso de selección de Paredes.

“Quienes tienen la facultad en términos jurídicos de nombrar al director de la AEE es la Junta de Gobierno. En eso, pues, no han violado ninguna ley. Ahora, hay una cosa que se llama deferencia y yo hubiese esperado, por lo menos, a dialogar con el nuevo gobernador y notificarle al nuevo gobernador ‘vamos a estar haciendo estos pasos, estas decisiones que estamos estudiando’ y, por lo menos, hubiese habido esa comunicación. Yo hubiese esperado eso”, planteó.

Primera Hora también le cuestionó a Paredes sobre esta determinación en medio de un cambio de gobierno y se limitó a decir que “la Junta de Gobierno determinó que esa es la posición que debíamos llenar”.

Kreil Rivera, por su parte, informó durante las vistas que todo el proceso de selección fue comunicado a Pierluisi y a la actual gobernadora Wanda Vázquez.

“Estuvieron informados”, insistió.

Señaló que tomaron la determinación a menos de un mes del cambio de gobierno, porque la misión de la Junta de Gobierno es “eliminar la política” del proceso de selección de los directivos de la AEE.

PUBLICIDAD

Pese a estas diferencias, el director de la AEE presentó ante el comité de transición aspectos relacionados a la quiebra de la corporación pública y la transición hacia la Alianza Pública Privada con Luma, empresa que se encargará de la transmisión y distribución de energía eléctrica a partir de mayo próximo.

“La Autoridad va a en un buen paso hacia salir de la quiebra y salir de reestructuración. Vamos encaminando en una dirección en la que todos queremos llegar”, anticipó Paredes.

Indicó que es el próximo 15 de diciembre que el Negociado de Energía determinaría el precio de la luz de enero a marzo. Por ello, no pudo hablar sobre si se prevé o no un incremento.

El funcionario afirmó que la mayor complicación en la agencia es la merma de empleados y que cuentan con una flota que es vieja.

Específicamente, sobre los empleados dijo que desde el 2007 han perdido 750 personas, principalmente por retiros. Actualmente, la AEE cuenta con 5,460 trabajadores.

“Realmente, la Autoridad es una empresa bastante compleja y tenemos varios flancos que estamos atacando a la misma vez. Tenemos que movernos en la reestructuración, tenemos que movernos a mantener las operaciones saludables, como lo estamos haciendo, y movernos hacia el futuro de los fondos federales, que es lo que estamos haciendo también”, puntualizó.