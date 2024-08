Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Aguada. Los residentes de este municipio del oeste del país ya saben que, tan pronto cae un buen aguacero, hay algunas carreteras que deben evitar.

Y es que el problema de inundaciones en Aguada es uno recurrente cada vez que hay precipitación copiosa en la zona, lo que causa un caos en el tránsito y evita que cientos de personas logren llegar a sus trabajos, escuelas y residencias, entre otros lugares.

“Aguada tiene que hacer algo con las carreteras. Es terrible. Hay inundaciones por todos lados y también carreteras destruidas. Lo que hacen es que le tiran brea encima del agua. ¿Cuándo tú habías visto eso?”, aseguró Elvis Soto, un vendedor independiente natural del barrio Mamey.

Elvis Soto ( Suministrada )

Como ejemplo, identificó la Avenida Nativo Alers, también conocida como el Desvío Sur, una de las principales vías de rodaje del casco urbano de Aguada. A través de ella se logra acceso a algunos de los lugares más concurridos del pueblo, pero las lluvias no solamente inundan la zona, sino que han deteriorado su asfalto.

“El Desvío Sur pasa por el cementerio, el parque de pelota, la escuela… pero es la carretera más mala que hay. De que caigan par de pulgadas, se inunda”, recordó Aníbal Ruiz Feliciano, vecino del barrio Tablonal.

Feliciano fue uno de varios aguadeños consultados por Primera Hora sobre los principales contratiempos que enfrentan en este municipio.

Aníbal Ruiz ( Suministrada )

En efecto, en un recorrido por la mencionada avenida, este diario pudo constatar las malas condiciones en que se encuentra la vía por donde, diariamente, transitan miles de autos.

Sin embargo, el pasado 22 de julio, el gobernador Pedro Pierluisi, junto al alcalde de Aguada, Christian Cortés y otros funcionarios, anunciaron un proyecto de reconstrucción y revitalización del Desvío Sur. El proyecto contará con una inversión de $5.6 millones de fondos de recuperación CDBG-DR. Las labores podrían extenderse, al menos, un año, según se indicó entonces.

Situación actual con el Nuevo Desvío Sur. ( Suministrada )

Pero, el Desvío Sur no es la única carretera que confronta complicaciones por inundaciones.

Justo en la entrada de la antigua Central Coloso, que es utilizada por residentes de esa zona y por conductores que atrechan rutas, también es común que el agua alcance niveles peligrosos.

El área, según indican algunos residentes, se convierte en una enorme piscina que se extiende hasta parte de la carretera PR-115, otra vía crucial en ese municipio.

Las inundaciones en el área del valle de Coloso es la orden del día cada vez que llueve, pues el río Culebrinas sale de su cauce. ( JORGE A RAMIREZ PORTELA )

“Esa entrada a Coloso, por donde yo vivo, donde está el pulguero, aquello también se inunda siempre, aunque tengo que decir que el alcalde tiene maquinarias y trabaja. Pero, ahora mismo, parte de la carretera la tienen cerrada por unas bambúas que están ahí, o algo así. Eso hace que la gente tenga que irse por otra carretera para poder pasar”, subrayó Ruiz Feliciano.

“Alturas de Aguada también se inunda mucho. Eso es constante. Muchas carreteras en Aguada tienen ese problema”, inquirió, por su parte, Wilson Echevarría, un comerciante de 59 años.

Wilson Echevarría ( Suministrada )

Pero, además de las inundaciones, según los encuestados, Aguada sufre también de muchos comercios cerrados en la zona urbana, lo que ha representado un golpe a la economía local.

“Mira ese edificio tan grande que está detrás de la tarima (glorieta). Ese edificio lleva años cerrado. No lo han roto porque aquí no hay bandidaje, pero en otro sitio le rompen todos los cristales”, destacó, por su parte, Manuel Valle, residente del sector Moropó.

“Aquí no hay economía porque, precisamente, no hay venta. Hace falta que se abran esos negocios para que haya opciones y se mueva el pueblo”, añadió.

Voto2024, Aguada, Manuel Valle ( Suministrada )

Según indicó, el alto costo de vida ha complicado las posibilidades de que muchos comercios reabran.

“Antes puede ser que estuviera igual, pero antes las cosas estaban baratas. Pa’ colmo, la luz y el agua están caras también. No se puede así”, sostuvo.

Aguada sufre también de muchos comercios cerrados en la zona urbana, lo que ha representado un golpe a la economía local. ( Suministrada )

“El costo de vida está muy alto. Antes te podías comer un sandwichito con $3. Ahora ni con $8 te da”, agregó Soto.

La situación se complica porque, según Ruiz Feliciano, cada vez hay menos fuerza laboral.

“La juventud de Aguada se fue para Estados Unidos. Los que quedamos somos nosotros, los viejos. Yo viví 50 años en Estados Unidos. Me jubilé y me vine para acá, porque con lo que ganaba de retiro y seguro social no me daba para vivir. Y fíjate tú, ahora, aquí se está poniendo caro también”, especificó.

Resaltan la tranquilidad

A pesar de los distintos contratiempos que enfrentan, las personas consultadas coincidieron en que Aguada es uno de los mejores lugares para residir en la isla, ya que se trata de un pueblo relativamente tranquilo.

“Aquí no abunda la criminalidad. Puede que maten a uno que dos, pero es bien raro. Yo me siento tranquilo”, dijo Valle. “Aquí nosotros podemos caminar por las calles a la hora que sea y no pasa nada”, reafirmó Feliciano, mientras ambos compartían sentados en un banquillo de la plaza pública Cristóbal Colón, frente a la Parroquia San Francisco de Asís.

En cuanto a servicios directos ofrecidos por la administración municipal, aseguraron estar complacidos.

“El recogido de basura hay que dársela (al alcalde). Todos los jueves recogen tempranito la basura. Eso no falla. Con eso, la mitad de la pelea está gana, porque están haciendo su trabajo”, concluyó Echevarría.

