Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Manatí. La incomodidad con la proliferación de espacios abandonados, muchos de ellos, incluso, declarados estorbos públicos, así como aspectos relacionados al recogido de basura y la limpieza de alcantarillas en el centro urbano de la Ciudad Ateniense fueron varias de las preocupaciones que compartieron los ciudadanos durante un recorrido de este diario por el municipio norteño.

Tras comentar su preocupación, en general, por los esperados aumentos en las tarifas de agua y electricidad, con los que cree que “vamos a volver otra vez al tiempo de antes, a alumbrarnos con quinqués y cocinar con leña”, don Luis Pagán sostuvo que en el pueblo “dondequiera, él (el alcalde José Sánchez) pone a las casas ‘estorbo público’”.

Luis Pagán ( Suministrada )

“Dondequiera usted mira por ahí, en todo Manatí, (se ven los rótulos de) ‘estorbo público’”, insistió, cuestionando “cuánto tiempo va a estar esa casa sin habitar”, desatando la proliferación de “ratones, cucarachas” y otros males, al mismo tiempo que “hay miles de personas sin casa, con toldos todavía, escasos de recursos”.

En entrevista con Primera Hora el hombre opinó que el municipio podría “coger esas casas y alquilarlas baratas, para que la gente les saque provecho, les den mantenimiento y esa casa siempre esté limpia”.

“Debe coger, arreglar esas casas, y a todas esas personas que están en las calles, todos esos deambulantes, aunque tengan vicios, (decirles) mira: ‘te vamos a dar esta casa, pa’ que estés bien, estés tranquilo, que no te pase nada’”, afirmó.

“Se las deben dejar a los pobres pa’ que ellos las habiten y les saque provecho, porque todo el mundo no está bien económicamente”.

Por su parte, Luis Ramírez, residente en el centro urbano de Manatí, también se mostró preocupado por “los estorbos públicos, los escombros”, que se ven.

Luis Ramírez ( Suministrada )

“Uno pasa por ahí y pueden ver esas casas como están, que eso puede ocasionar un incendio en cualquier momento, una plancha de esas de zinc vuela y le puede caer encima a uno o cualquier persona que esté pasando o un carro. O sea, ahora vienen (la temporada de) los huracanes”, denunció. “Hay uno ahí y hay otro aquí (señalando una calle y la esquina más cercana), y entonces, las sabandijas, los ratones, las cucarachas”.

Tomando en consideración que muchos de esos espacios están declarados estorbos públicos, sugirió al municipio “meter un digger y dejarlo plano y dejarlo limpio, y esos escombros los botan donde se tienen que botar. Creo que eso sería lo mejor”.

En tanto, Luis Trinidad, también residente del pueblo, señaló que hay un problema con el recogido de basura, en particular de escombros.

“Aquí en el pueblo, últimamente está más limpio que antes, pero a veces cuando los vecinos aquí, porque aquí no hay lugar donde botar la basura realmente, tenemos que ponerla en el medio de la acera, y aunque el ‘truck’ pasa casi todos los días, cuando uno saca un poquito más de basura, que no tiene que ver como la basura regular de la cocina, que uno tiene que botar otras cositas, pues ahí es más difícil que pase el ‘truck’ o los camiones de Obras Públicas. A veces pasan una semana, dos semanas, tres semanas. Cuando no es basura de comida, que es cantos de madera, escombros, pasa casi un mes o más pa’ que pasen y recojan, y limpien la calle, aunque uno llame”, comentó.

Luis Trinidad ( Suministrada )

Recomendó que el municipio tenga “un carrito de inspección, alguien que pase por ahí, y cuando vea esas situaciones, hacer las gestiones pa’ que eso suceda (el recogido de escombros). Eso estaría chévere, un carrito por ahí viendo todo lo que pasa en Manatí: ‘ah, mira, encontré esto, encontré una lavadora tirada, o un carro abandonado’. Si tuvieran un carrito inspeccionando por ahí todas las áreas de Manatí, paseando to el día, que chequee todo lo que está mal y vaya haciendo notas, y haga las gestiones por uno, en vez de toda la gente teniendo que estar llamando, pues eso sería excelente”.

Mientras, Betsy Parés, también vecina del centro urbano, denunció que constantemente se acumula agua sucia en las calles, en ocasiones pestilentes aguas usadas, porque las alcantarillas están tapadas.

“Las alcantarillas, se tapan de na’. Los desagües de las alcantarillas, las aguas negras (usadas) y to’ lo que corre por ahí, cuando llueve, se tapan y eso corre por todas las calles”, aseguró. “Aquí llueve media hora nadas más y ya el bordecito (de la calle) es un río chévere, todos los bordecitos. Y corre basura y se nos mete debajo de los carros. Tenemos que estar sacando las basuras de abajo de los carros pa’ moverlos, con cualquier lluviecita”.

Imagen de una alcantarilla sellada con cemento en el casco urbano de Manatí. ( Suministrada )

Agregó que las alcantarillas “nunca” se han limpiado con regularidad. No fue hasta que recientemente que pasó un camión de pozo séptico a destapar, luego que llamara “porque el olor a m…. (excremento) era insoportable y se estaba metiendo a las casas”.

De hecho, mostró varias alcantarillas que estaban completamente obstruidas. “Mira, ahí esa está tapada. Aquella, está tapada con cemento”, indicó.

Exhortó al municipio a “que las limpien, que las destapen” para “que pueda correr el agua por ellas” y, de una vez, que atiendan también la pompa (hidrante) de incendio que, de la esquina cercana a su hogar, “está dañada hace años, está de adorno, si hay un fuego aquí… no salen de la casa, no les da tiempo a salir”.