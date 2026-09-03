Las múltiples promesas realizadas por años para rehabilitar el abandonado Balneario y Centro Vacacional de Punta Santiago en Humacao aparentan llegar a su fin tras la firma de un pacto entre el municipio y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Según informó por escrito la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, este jueves se formalizó el acuerdo en La Fortaleza para agilizar los procesos de reconstrucción con fondos millonarios asignados por FEMA.

El Acuerdo de Colaboración entre el Municipio Autónomo de Humacao y el DRNA permitirá al ayuntamiento “asumir funciones administrativas, gerenciales y operacionales para apoyar el desarrollo y ejecución de 16 proyectos permanentes de FEMA relacionados con instalaciones que sufrieron daños como consecuencia del huracán María”.

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Hace tres años, la agencia federal tiene obligados casi $15 millones para estos fines. El costo total, según se informó hoy, asciende a $16,178,287 para realizar 15 proyectos.

“Hoy damos un paso importante para Punta Santiago y para todo Humacao. Durante años nuestra gente ha esperado ver recuperadas estas instalaciones que forman parte de nuestra historia, de nuestras familias y del desarrollo turístico y económico de nuestra ciudad. Con este acuerdo asumimos un rol más directo para ayudar a mover los procesos y encaminar los proyectos que nuestra gente merece ver realizados”, expresó Trujillo Plumey tras la firma.

Entre los proyectos contemplados se encuentran trabajos relacionados con el sistema de bombas del Centro Vacacional, distintas cabañas y villas, instalaciones recreativas y utilidades, así como la estación de bombas del Parque Acuático de Punta Santiago.

Como parte de la estrategia de trabajo, se atenderán inicialmente áreas consideradas prioritarias, entre ellas, el estacionamiento del Balneario, el edificio principal del Balneario, el Parque Acuático, la sección de campers y el Centro Vacacional.

Mediante el acuerdo, Humacao podrá colaborar directamente en áreas como gerencia de proyectos, administración de fondos, coordinación interagencial, preparación de cronogramas y planes de trabajo, cumplimiento ambiental y regulatorio, revisión de alcances de trabajo, procesos de adquisición, diseño, inspección y eventual construcción, conforme a las aprobaciones estatales y federales correspondientes.

La alcaldesa Rosamar Trujillo durante la firma del acuerdo. ( Suministrada )

Una vez el DRNA entregue al Municipio la información requerida sobre los proyectos, Humacao contará con 45 días calendario para preparar un plan de trabajo, que permitirá establecer prioridades, cronogramas y mecanismos de seguimiento.

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Trujillo Plumey subrayó que la firma no significa que todas las obras comenzarán inmediatamente, ya que los proyectos se encuentran en distintas etapas y deben cumplir con los procesos regulatorios y federales correspondientes. Sin embargo, aseguró que representa una herramienta importante para acelerar las gestiones que conduzcan eventualmente a la ejecución de las mejoras.

“Punta Santiago tiene un enorme potencial y merece recuperar estos espacios. Este acuerdo nos brinda una herramienta adicional para trabajar con mayor agilidad y sentido de urgencia. Vamos a continuar tocando puertas, buscando alternativas y trabajando con las agencias necesarias hasta lograr que nuestra gente pueda volver a disfrutar plenamente de estas instalaciones”, añadió.

Esta no es la primera vez que se anuncia la esperada rehabilitación del balneario. Según varios reportajes realizados por Primera Hora, hasta febrero de 2023, FEMA había asignado un total de $14,749,045.80 al DRNA para el desarrollo de proyectos de recuperación en las instalaciones.

En la foto, la gobernadora Jenniffer González y la alcaldesa Rosamar Trujillo. ( Suministrada )

Mientras, en septiembre de 2024 el exgobernador Pedro R. Pierluisi, junto al entonces alcalde de Humacao, Julio Geigel Pérez y el exsecretario interino del DRNA, Robert Méndez, anunciaban que la administración municipal de Humacao, finalmente, operaría el balneario y el Centro Vacacional.

El Acuerdo de Colaboración firmado hoy tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla mecanismos de coordinación, fiscalización, informes de progreso y cumplimiento con los requisitos estatales y federales aplicables.