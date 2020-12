Parece que el nombramiento del ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Kermit Lucena Zabala, para el cargo de Contralor de Puerto Rico no contará con el apoyo del representante del Partido Popular Democrático Rafael “Tatito” Hernández Montañez, esto luego que se publicaran a través de las redes sociales unas publicaciones que el aspirante hizo -o compartió- que han sido tildadas de racistas.

“Estábamos dispuestos a evaluar sus méritos y trayectoria profesional, sin embargo, su respaldo a expresiones racistas se alejan de los valores que nos distinguen como pueblo. El país espera mucho más de sus funcionarios y esto sin dudas, no lo vamos a tolerar”, escribió el próximo presidente de la Cámara de Representantes. El legislador popular acompañó el escrito con una captura de un tuit que había compartido Lucerna con el mensaje “por qué no puedes encontrar un negro cuando lo necesitas”.

PUBLICIDAD

Estábamos dispuestos a evaluar sus méritos y trayectoria profesional, sin embargo, sus respaldo a expresiones racistas se alejan de los valores que nos distinguen como pueblo. El país espera mucho más de sus funcionarios y esto sin dudas, no lo vamos a tolerar. pic.twitter.com/frqyqiJaUL — Tatito Hernandez (@tatitohdz) December 20, 2020

En la mañana, instantes después que la gobernadora hiciera pública la nominación de Lucerna para Contralor y antes que se destacaran sus publicaciones en las redes sociales, el legislador popular había expresado lo siguiente: “Con el mismo desprendimiento y profesionalismo que el CPA Kermit Lucerna nos apoyó con su conocimiento y asesoría técnica, será un privilegio atender su nombramiento responsablemente en nuestro caucus”.

Con el mismo desprendimiento y profesionalismo que el CPA Kermit Lucerna nos apoyó con su conocimiento y asesoría técnica, será un privilegio atender su nombramiento responsablemente en nuestro caucus. — Tatito Hernandez (@tatitohdz) December 20, 2020

En entrevista con El Nuevo Día, el ex presidente del Colegio de CPA dijo que “esas expresiones en Twitter y en Facebook se hicieron bajo el marco de un ciudadano privado. Yo no soy funcionario de gobierno en ese momento. Soy de corte conservador y cuando veo cosas que no son afines con mi pensamiento pues las escribía y le daba retuit en mi carácter de ciudadano privado”.