“Un reglamento claro y uniforme” que detalle cuándo un negocio ambulante puede o no operar en las carreteras estatales es lo que el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, reclamó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), tras el inicio de la remoción de estos comercios en la carretera PR-129 de Arecibo a Lares.

39 Fotos La agencia pública les dio 10 días a comerciantes de la PR-129 para remover sus puestos.

El alcalde popular apuntó a que dicho reglamento debe tener un periodo razonable de transición para comerciantes que actualmente no cumplen con todos los requisitos exigidos.

Según estipuló García Padilla en declaraciones escritas, por años ha solicitado tanto a agencias estatales como a la Legislatura uniformidad en la aplicación de permisos y acción responsable para atender la proliferación de negocios que operan sin reglamentación clara en distintas carreteras del país. Pero, no ha tenido respuesta.

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La situación la divulgó justo cuando Primera Hora da cuenta de que el DTOP comenzó a desmantelar los negocios de la carretera PR-129, lo que los comerciantes han tildado como un “abuso”.

Sin embargo, el alcalde alegó que desde más temprano en el año anda detrás del DTOP para que divulgue un reglamento que atienda la proliferación de negocios a orillas de la carretera.

Expuso que el 9 de marzo envió una carta al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, en la que solicitó que la agencia evalúe el cumplimiento de estos negocios con la reglamentación vigente aplicable a operaciones en carreteras estatales e implemente o actualice un reglamento claro que distinga entre negocios ambulantes legítimos y estructuras que se han convertido en instalaciones fijas sin autorización.

“El problema principal es la falta de uniformidad y claridad en los procesos. Llevamos años solicitando reglas claras para todos. Aquí tiene que existir un balance entre el cumplimiento de la ley, la seguridad vial y la realidad económica de muchas familias que dependen de estos pequeños negocios para subsistir. Pero también tenemos que reconocer que actualmente existe una competencia desleal entre comerciantes que cumplen con permisos y los que no cumplen con las mismas exigencias”, expresó García Padilla.

El alcalde sostuvo que actualmente existen comerciantes que han realizado inversiones significativas para cumplir con requisitos como permisos sanitarios, controles de acceso y exigencias de infraestructura, mientras otros operan sin cumplir procesos similares, creando desigualdad y confusión dentro del propio sistema.

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“No podemos continuar con interpretaciones distintas dependiendo de la región o del funcionario que intervenga. El comerciante necesita saber qué se permite, cuáles son las reglas, qué requisitos debe cumplir y cuánto tiempo tendrá para ajustarse. La uniformidad es indispensable para evitar injusticias y garantizar procesos transparentes”, añadió el alcalde.

En la comunicación enviada al DTOP, el alcalde también solicitó el establecimiento de protocolos de inspección y control coordinados con los municipios, así como acciones correctivas dirigidas a garantizar la seguridad vial y el uso adecuado del derecho de vía en carreteras estatales.

“El gobierno tiene que actuar con sensibilidad y responsabilidad. Estamos hablando de personas que trabajan honestamente, muchas veces por años, sosteniendo a sus familias desde pequeños negocios agrícolas, kioscos y ventas ambulantes. Lo correcto es establecer reglamentos claros, orientar adecuadamente y ofrecer un periodo razonable para cumplimiento antes de tomar medidas drásticas”, indicó.

El alcalde hizo un llamado al DTOP y demás agencias concernidas para que trabajen junto a los municipios en la creación de un marco uniforme que permita proteger la seguridad pública, garantizar competencia justa y preservar la actividad económica de cientos de pequeños comerciantes alrededor de Puerto Rico.