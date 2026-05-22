Decenas de comerciantes ambulantes a lo largo de la PR-129, que conduce de Arecibo a Lares, podrían verse afectados luego que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) les requiriera remover sus negocios de las orillas de la vía pública en un plazo de diez días.

La información que circula en redes sociales fue confirmada por el secretario de esa agencia, Edwin González Montalvo, en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora. Sin embargo, de la información ofrecida por el DTOP no se desprende cuántos son los comerciantes qué se ven afectados por la determinación de la agencia, en que municipios, cuál será el proceso a seguir una vez transcurran los 10 días y que alternativas, si alguna, se le ofreció a los afectados.

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González Montalvo aseguró que la visita que habrían recibido los comerciantes afectados en días recientes es algo rutinario.

“Las gestiones realizadas por personal del DTOP en la carretera PR-129 forman parte de los procedimientos regulares de la agencia dirigidos a proteger la seguridad vial y garantizar el uso adecuado de las carreteras estatales”, manifestó el secretario.

“Estas acciones incluyen la orientación y notificación sobre estructuras, anuncios, rótulos u ocupaciones no autorizadas, particularmente en áreas que puedan representar riesgos para conductores, peatones o para las operaciones y mantenimiento de la infraestructura vial”, añadió.

Según González Montalvo, “el Departamento tiene la responsabilidad de velar por que las áreas bajo su jurisdicción permanezcan libres de obstáculos o usos no permitidos que puedan afectar la visibilidad, la seguridad o exponer a los conductores a situaciones de riesgo”. Aseguró que este tipo de intervención administrativa se realiza de manera rutinaria en distintas regiones de Puerto Rico y no responde a situaciones particulares o aisladas.

La PR-129 discurre por los municipios de Arecibo, Hatillo, Camuy y Lares y cuenta con una gran cantidad de comercios ambulantes, que incluyen vendedores de verduras y frutas, comidas, artesanías, productos típicos y otras mercancías. Miles de personas que transitan por esa vía, aprovechan su visita a la región para abastecerse de dulces del país, viandas y frutas y adquirir productos artesanales como pique, miel de abeja pura, jugos del país y otros.