El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), rechazó que haya problemas con el funcionamiento de sus plataformas digitales relacionadas al pago de multas como advirtiera previamente la Oficina del Procurador del Ciudadano y atribuyó la confusión a dos programas que se implantaron de manera simultánea, aunque uno de ellos ya no está disponible.

Se trata de la Ley 52, que habilitó temporeramente un programa de planes de pago con un descuento aproximado de 10%. Dicha medida estuvo disponible por 30 días. En comunicado de prensa la agencia enfatizó que la plataforma CESCO Digital no incluye ni procesa solicitudes de planes de pago, por lo que cualquier percepción de que el sistema presenta alternativas de financiamiento dentro de esta aplicación es incorrecta.

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Asimismo, la agencia reiteró que todos los sistemas y plataformas oficiales que gestionan el pago de multas elegibles bajo la amnistía están operando correctamente, permitiendo a los ciudadanos acogerse al descuento de hasta un 40% conforme a lo dispuesto por la ley. Sin embargo, aquellas personas que se acogieron a la medida que les otorgaba un plan de pago con un 10% de descuento, no son elegibles para los beneficios de la amnistía.

Más temprano, la Oficina del Procurador del Ciudadano emitió un comunicado en el que informaba que inadvertidamente, los ciudadanos se estaban acogiendo a un plan de pago con un 10% de descuento del monto de las multas, en vez de acogerse al descuento de hasta 40 % como establece la Ley 1-2026 de amnistía, que entró en vigor el pasado 12 de marzo.

“El beneficio del 40% de descuento en multas elegibles está disponible a través de los canales oficiales establecidos y no requiere navegar entre múltiples opciones dentro de CESCO Digital. Es importante que la ciudadanía tenga claridad sobre los procesos para evitar interpretaciones erróneas”, indicó el DTOP.

Por otro lado, el DTOP aclaró que existe un portal independiente para la solicitud de planes de pago, conocido como el Portal del Ciudadano – Plan de Pago, el cual opera de forma regular durante todo el año y no forma parte del proceso de amnistía. A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden gestionar solicitudes de planes de pago que son evaluadas individualmente.

En cuanto a ciudadanos con planes de pago establecidos previo al 1 de enero de 2026, el DTOP explicó que estos sí pueden acogerse al beneficio de la amnistía, siempre que salden en su totalidad el balance pendiente. Sin embargo, este trámite no se realiza a través de plataformas digitales, sino exclusivamente de manera presencial en las oficinas del Departamento de Hacienda.

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“El proceso para estos casos es administrado directamente por Hacienda, entidad responsable de evaluar, validar balances y aplicar el descuento correspondiente. Este servicio se ofrece únicamente en sus localidades”, añadió la agencia.

Finalmente, el DTOP señaló que imágenes o representaciones incorrectas de las plataformas digitales oficiales pueden contribuir a la desinformación, por lo que exhortó a la ciudadanía a utilizar únicamente canales oficiales y a orientarse adecuadamente antes de realizar cualquier transacción.

La amnistía estará vigente hasta el 10 de julio de 2026 y aplica a multas elegibles emitidas en o antes del 1 de enero de 2026, incluyendo infracciones bajo la Ley 22-2000, multas administrativas y de AutoExpreso.