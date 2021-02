El alcalde de Guánica, Ismael “Titi’ Rodríguez Ramos, confesó su deseo de que finalice la pugna electoral que determinará quién dirigirá el ayuntamiento por el resto del cuatrienio.

Sin embargo, entiende que el proceso en manos de la jueza Rebecca de León del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, debe continuar su curso natural.

De esa manera, Rodríguez Ramos reaccionó a la petición del gobernador Pedro Pierluisi para que el foro judicial atienda con premura el controvertible caso, a un mes de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) haya certificado a dos candidatos.

“Me parece bien que haya hecho ese tipo de expresiones, pero los tribunales tienen un proceso que se deben llevar a cabo en ley y orden y lo que esperamos es que esto acabe lo más pronto posible”, manifestó el alcalde popular quien juramentó al puesto el pasado 11 de enero.

Asimismo, reconoció el acercamiento del Departamento de Educación que, a través del director regional Roberto Rodríguez, se trabajan varias alternativas para el reinicio de clases presenciales a partir de agosto, ya que los sismos destruyeron los planteles escolares en ese pueblo.

Esto, luego de denunciar públicamente el abandono del Estado a un pueblo que sufre la destrucción ocasionada por los sismos.

“Comoquiera sigo haciendo un llamado al Estado porque nosotros no fuimos invitados al Concilio de Reconstrucción de la zona sur del País por la situación electoral y yo creo que eso no es justo para nuestro pueblo de Guánica. Esto no se trata de Ismael “Titi” Rodríguez y la pugna electoral. Esto se trata del pueblo de Guánica que necesita que se le atienda su situación para poder comenzar a reconstruir el pueblo”, lamentó.

No obstante, agradeció la colaboración de sus homólogos de Guayanilla, Yauco y Sabana Grande, que le han ayudado en algunos aspectos.

“Todos esos alcaldes hemos trabajado en conjunto. Esta semana estaremos trabajando con la limpieza de la PR-2 desde Guayanilla hasta San Germán. Hemos trabajado en colaboración y también el alcalde de Yauco me ha estado dando la mano con la búsqueda de fondos del Departamento de Agricultura para repavimentar unos caminos. Estoy muy agradecido de la colaboración de los alcaldes de la zona”, dijo.

De otra parte, Rodríguez Ramos desmintió al candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, quien lo llama “alcalde ilegitimo”.

“Es otro ataque de desesperación porque yo soy un alcalde oficialmente certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, por eso tomé juramentación el 11 de enero y desde ese día no he parado de trabajar, buscando soluciones a los problemas de Guánica. Mientras yo trabajo por el pueblo, él busca crear inestabilidad con los actos que está haciendo”, concluyó.