El recién electo alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, quiere pasar la página de las rivalidades políticas y actos de corrupción que mancillaron al pueblo en los pasados días, pues con su victoria espera lograr el bienestar colectivo y la rehabilitación que aún está por verse desde el paso del huracán María en el 2017.

Su triunfo en las urnas el pasado sábado surgió luego de que el pasado mes de abril el, exalcalde Eduardo Cintrón se declarara culpable ante las autoridades federales de participar en esquemas de corrupción, situación que surge simultánea a conflictos internos del Partido Popular Democrático (PPD), en el que varios de sus líderes han protagonizado guerras públicas. Es por esto que Vázquez Molina quiere restablecer el récord.

“Nosotros tenemos que devolverle la confianza. Todas aquellas cosas que han sucedido tanto a nivel de país, como a nivel de pueblo, y esas controversias internas (del PPD) que, en vez de hacerlas públicas se deben resolver dentro de la casa, esas controversias, más allá (de ser) diagonal en beneficio (del pueblo), lo que hacen es separar y crear una mala imagen de lo que es el partido. Yo voy enfocado. Yo tengo una filosofía de partido que es la justicia social. Yo voy enfocado en eso. La gente no necesita líderes que trabajen por colores. Necesitan líderes, hombres y mujeres, que trabajen sin colores por el beneficio, porque la necesidad no tiene colores, no es negra, blanca, amarilla, verde. No. La gente necesita gente que trabaje en el país sin colores y esa es mi meta”, puntualizó el guayamés a Primera Hora.

Previo a ocupar la poltrona municipal, ya anotó en su agenda de trabajo su primera tarea: impactar directamente las comunidades para así reemplazar unas 50 casas que aún tienen toldos azules por techo, realidad que se manifiesta específicamente en las comunidades Pueblito del Carmen, Carite y las zonas costeras.

“De las primeras cosas que vamos a hacer, por lo menos, el primero es la necesidad que hay en las comunidades. Más allá de bloque y cemento, hay mucha necesidad en los hogares. Todavía hay sobre 50 toldos azules y eso es algo inaceptable. Tenemos que hacer un reenfoque de los dineros asignados para trabajar con ese asunto. Ya mismo, en junio primero, comienza la temporada de huracanes. Es inaceptable que, luego de cinco años, tengamos personas siguiendo con toldos azules. Es doloroso ver eso y no podemos seguir esperando que el gobierno central lo atienda. Si hay un dinero asignado, tenemos que darles énfasis a las necesidades”, resaltó.

Para esto anticipó un profundo análisis de las finanzas y los contratos que heredará y de los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA, en inglés) y bajo la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), ejercicio que se llevará a cabo luego de que Vázquez Molina culmine los talleres de la Oficina de Ética Gubernamental y de la del Contralor y se efectúe la transición.

El estudio de situación buscará, también, agilizar la reconstrucción de instalaciones municipales, como el Centro de Convenciones, el Teatro Guayama y el Centro de Bellas Artes, así como parques y canchas.

Según el portal cibernético de FEMA, algunas de las obligaciones monetarias para la rehabilitación de la Ciudad Bruja desde el paso del fenómeno atmosférico incluyen $44,662.04 para reparaciones a la cancha de baloncesto, en el sector Jobos (anunciado en el 2020), y una obligación de más de $2.1 millones para el Coliseo Roque Nido Stella (anunciado en el 2021).

Asimismo, FEMA había reportado en el 2020 que más de $508,000 fueron obligados para reparar el Teatro Guayama, obra que debería incluir el reemplazo de alfombras y asientos en el mezanine, reparaciones a los camerinos, el área del vestíbulo, la sala principal del teatro y la entrada.

“Hay que darle un énfasis a la reestructuración y la rehabilitación de todo lo que sucedió luego del huracán María. Por eso, vamos a estar bien pendientes a todo lo que tenga que ver con FEMA, el COR3 y lo que son los fondos ARPA. Guayama necesita una reconstrucción de muchos hogares, una reconstrucción y construcciones nuevas de instalaciones municipales, en este caso también deportivas, como lo (son) ciertos parques y canchas que hay que demoler. En el caso de la parte en las artes y a la cultura, el Centro de Convenciones hay que demolerlo, tiene un dinero asignado de sobre $15 millones y tenemos que darle seguimiento para levantar otra vez el Centro de Convenciones y, de igual manera, los fondos están asignados para el Teatro Guayama y el Centro de Bellas Artes”, detalló.

Otro asunto prioritario para Vázquez Molina será atender las necesidades de la población envejeciente, ya que, como resultado de su labor como director de la Oficina de Asuntos al Ciudadano, ha podido constar que el 30% de la población consiste de personas mayores de edad.

“Con relación a uno de las prioridades que tenemos para el pueblo de Guayama, es trabajar con la gente de la tercera edad, con nuestra gente mayor. Tenemos que darle énfasis a nuestra gente mayor. Lamentablemente, mucho de ellos viven solos y apenas ingieren un solo alimento al día. Nosotros tenemos que llevarle nutrición a esas personas y vamos a tener ese proyecto de magnitud en Guayama, un centro diurno para personas de la edad dorada y, dentro de ello, va a darle todos los servicios que necesitan, pero, sobre todas las cosas, amor y cariño y nutrición”, previó.

El alcalde, además, aseguró que planifica entablar diálogos con líderes ambientales, asunto que ha aquejado a Guayama por décadas por situaciones como la planta Applied Energy Systems (AES), que mantiene una pila de cenizas expuestas a la intemperie.

“Entiendo que, en algún momento dado, me reuniré con todos estos grupos que tienen que ver con la parte ambiental y, claro está pueblo de Guayama: yo voy a estar de lado del pueblo. Todo aquello que afecte al pueblo de Guayama, yo voy a estar ahí de frente, pero primero quiero analizar las cosas como tienen que ser. Yo soy un director de una dependencia, ahora como alcalde yo voy a ver todas las situaciones que están viviendo nuestra gente y las voy a atender de frente, cumpliendo con mi promesa de atender la necesidad de la gente”, anticipó.

Tregua con Narmito

La breve campaña política que fue antesala de las elecciones especiales en Guayama no estuvo exenta de señalamientos contra Vázquez Molina.

Por su parte, el excandidato por la alcaldía y el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo lo responsabilizó de posiblemente tener conocimiento de los crímenes ambientales que fueron descubiertos en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, por ser miembro de la Junta de Subastas. De la misma manera, su nombre fue atada con una campaña de índole racista contra el legislador.

Vázquez Molina, sin embargo, se desligó de ambas controversias. En el caso de su posición dentro de la Junta de Subastas, aseguró que el cuerpo colegiado consiste de “ocho miembros y ellos son los que deciden conforme a las propuestas que quedan en la Junta de Subastas la adjudicación de las mismas y en total conocimiento de que tienen que estar correcto cada propuesta en beneficio del pueblo, en beneficio de los intereses de la ciudadanía”.

“Para eso, en ese cuerpo colegiado, hay un representante de la comunidad que tiene voz y voto”, expresó.

Tal como reiteró, Vázquez Molina dijo que desea dejar atrás cualquier trifulca que opaque las necesidades del pueblo. Por ende, ofreció “una mano amiga” a Narmito.

“Antes de esta contiendo eleccionaria, yo fui el comisionado electoral de Guayama, trabajé para la campaña del representante, lo ayudé en la campaña, velando sus votos, trabajando con los funcionarios de colegio. Siempre esa relación ha sido de amistad. Él ha ido a mi oficina de Ayuda al Ciudadano, hemos trabajado casos en común, hemos trabajado juntos. Ahora en esta contienda, cada uno trabajó su campaña. Yo llevé un mensaje de esperanza al pueblo, un mensaje de confianza al pueblo, el pueblo adjudicó esa confianza con el voto que nos brindó. Yo entiendo de mi parte, que tenemos que pasar la página de cualquier situación que haya ocurrido y de la cual, entiendo yo, que es inaceptable cualquier situación que haya ocurrido que pudo haber lacerado a nuestra gente, a la imagen de las personas. Es totalmente inaceptable. En mí, tiene las puertas abiertas, porque él es mi representante, él es el represente de Guayama, Arroyo y Salinas y en mí tiene una mano amiga y yo espero también de él un compromiso que hicimos para trabajar en beneficio de la gente”, sostuvo.