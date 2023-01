Tras la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en su contra, el alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, aseguró esta tarde que “se trató de un error de juicio” el uso de instalaciones y empleados del municipio en una grabación para su campaña política de cara a la elección especial que se celebró el 1 de mayo de 2022.

Según la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, existe causa suficiente para considerar que Román Román y su oficial de prensa, José Daniel Padilla Romero, incurrieron en posible conducta delictiva tipificada en los artículos 5.012 (uso de propiedad mueble o inmueble del gobierno) y 13.000 (uso indebido de fondos públicos) de la Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico.

“Reitero mi postura en que los hechos que me imputan no incluyen actos de corrupción ni malversación o pérdida de fondos públicos, razón por la cual, no existen delitos cometidos por este servidor. Se trató de un error de juicio de parte de mi comité de campaña los cuales, como presidente de dicho comité he dado el frente”, manifestó Román Román en declaraciones escritas.

“Recibimos la notificación por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, relacionado con un asunto que fue atendido por este servidor rápidamente y de forma administrativa ante la Oficina de Ética Gubernamental. Luego de repasar las acciones por parte del Departamento de Justicia, agencia que hizo el mencionado referido, en diferentes municipios populares, en las cuales personas de la oposición política radican querellas, el referido era de esperarse. Como expresé en el momento en que surgió públicamente este asunto, siempre estaré en la mejor disposición de colaborar con cualquier investigación de forma seria, responsable y transparente”, indicó.

En la querella presentada contra el alcalde, se alegan actividades realizadas mientras laboraba como alcalde interino y en el marco de su preparación para la elección especial. Román Román era el vicealcalde de Hatillo cuando el entonces alcalde José “Chely” Rodríguez Cruz renunció por razones de salud en abril del 2022.

Román Román pasó a ser el alcalde de Hatillo al vencer en la elección especial del Partido Popular Democrático a Nur R. Vales, directora del Programa de Transportación Federal para Personas con Necesidades Especiales del municipio.

“Continuaré enfocado en trabajar arduamente en beneficio de todos los hatillanos y conforme las leyes y reglamentos aplicables. Es por ello, por lo que los asuntos relacionados al FEI, serán atendidos directamente con el equipo legal que contrataré por ser un asunto privado. Agradezco me otorguen el espacio necesario para establecer junto a mi equipo legal los próximos pasos a seguir y con ello salvaguardar la pureza del proceso. Estamos confiados en salir airosos del mismo”, sostuvo el alcalde.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó al licenciado Manuel Núñez Corrada como FEI y a la licenciada Zulma Fúster Troche como fiscal delegada para indagar el caso.