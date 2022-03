“En los próximos días someteré mi carta de renuncia”.

Con esta afirmación, el alcalde de Hatillo, José “Chely” Rodríguez confirmó este miércoles en declaraciones escritas su salida del cargo que ha ocupado desde enero de 2005.

El funcionario explicó que sus condiciones de salud no le permitirán continuar en las funciones de alcalde. Es que desde mediados del pasado año el municipio es dirigido por el vicealcalde, Carlos Román Román, debido a las complicaciones de salud que enfrenta.

A continuación sus declaraciones:

“Hace más de un año mi salud se ha ido deteriorando. Me han diagnosticado varias condiciones y estoy recibiendo diálisis tres veces en semana. Esto me impide continuar realizando responsablemente y a tiempo completo mis funciones como mis constituyentes se merecen. Por eso he tomado la decisión de renunciar a mi cargo que gracias a la confianza de mi pueblo he servido por 18 años aproximadamente.

Extiendo mi agradecimiento sincero a mi esposa, Clara, a mis hijos, mi padre, hermanos y demás familiares que siempre me apoyaron en todas las gestiones emprendidas en favor de mi pueblo. Además, un agradecimiento especial a todos los empleados, funcionarios municipales, legislatura municipal y a todo el pueblo en general, quienes fueron colaboradores estrechos para el éxito de nuestra gestión gubernamental. Sepa mi pueblo que me voy con la frente en alto satisfecho de haber hecho las cosas correctas para beneficio de mi amado pueblo.

Una vez más agradezco al pueblo y a mis familiares por su respaldo, apoyo y muestras de cariño durante todo este largo proceso. En los próximos días someteré mi carta de renuncia”.

Rodríguez Cruz, del Partido Popular Democrático, asumió el cargo el 14 de enero de 2005. Sustituyó a Juan Luis Cuevas Castro, con quien laboró en la administración municipal.

Ahora con su salida, suenan en Hatillo dos nombres para sustituirle. Uno es el propio vicealcalde, Román Román. También se habla de la posibilidad de que el exrepresentante José “Tato” Ruiz, quien también labora en el municipio, regrese a la política.