Hormigueros. “Somos un pueblo en paz”.

Pedro Juan García Figueroa, alcalde de Hormigueros, concordó que gran parte de la razón por la que es plácido residir en su municipio se debe a cómo se ha organizado para administrarlo por los pasados 20 años.

“Hacemos un plan de trabajo y lo seguimos”, aseguró.

Celebró que del Departamento de Transportación y Obras Públicas recibió $1.6 millones para reparar la PR-344, que incluye su escarificado, asfaltar en dos pulgadas y pintar las líneas, entre otros trabajos. Del monto, sobraron $600,000 que podrá invertir para rehabilitar la PR-343, PR-345 y PR-301.

“Nosotros no vamos a asfaltar porque llegó la temporada de las elecciones. Yo no trabajo así y no lo he hecho nunca”, reiteró.

Asimismo, documenta las “constantes” interrupciones de servicio de energía eléctrica y los reporta a LUMA Energy, aseguró.

Dijo que impulsa la educación a las comunidades para evitar criaderos de mosquitos y lamentó que la carretera PR-114 sea “una zona inundable de toda la vida” que “no hay forma de mitigar” por cuanto se desbordan los ríos Rosario y Guanajibo.

Trabaja con los estorbos públicos. ( Suministrada )

Hace tres años identificó los estorbos públicos, que suman a 348. Con ayuda de una organización sin fines de lucro, más de 100 ya se han rehabilitado.

García Figueroa, militante del Partido Popular Democrático, perseguirá un sexto cuatrienio, enfrentándose a José Acevedo, del Partido Nuevo Progresista y Josué González, del Partido Independentista Puertorriqueño.