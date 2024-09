Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Añasco. No importa la hora, en la plaza de recreo de Añasco siempre se ve movimiento de personas. Unas caminan apuradas a hacer gestiones y, de paso, piden un café en el quiosco que da para la iglesia. Otras aprovechan la sombra de los árboles y descansan. Y hay otras que han hecho de ese espacio su hogar, literalmente.

Beatriz Ruiz Soto, residente en el casco urbano, estaba con José Luis Colón Bonilla y Ryan Crespo en uno de los bancos de la plaza.

La ama de casa de 61 años contó que creció en Añasco, en la Comunidad Pagán y en las parcelas María. En todo este tiempo, indicó, ha podido ver la evolución del municipio que, a su juicio, ha mejorado.

“Te puedo decir que el alcalde (Kabir Solares García) se ha encargado de arreglar muchas de ellas. Han trabajado en bastantes de ellas. Sí, siempre hay gente que se queja, pero esos son, tú sabes, los partidos... Opositores”, sentenció.

De igual manera, la mujer -que laboró como cocinera por 20 años en una cadena de comida rápida en Mayagüez-, destacó entre los servicios que se ofrecen satisfactoriamente a la ciudadanía los que reciben quienes acuden al Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

“He tenido que utilizarlo y te puedo asegurar que los servicios médicos de allí son buenos. Y la atención del personal, también”, expresó Beatriz al tiempo que sumó el recogido de basura como otro de los aciertos de la administración. También mencionó instalaciones recreativas, como el parque acuáticos y canchas.

“El alcalde está bregando. Bueno, yo creo que desde que él se estaba postulando para alcalde, había empezado a bregar sin. Sin importar, sin ganaba no”, reiteró la ciudadana sobre Solares, quien es bombero de profesión.

¿Qué servicios entiende que se puede mejorar?, insistió Primera Hora.

“Que el alcalde traiga la Comisión del Estado de Elecciones para acá. La Junta de Inscripción (Permanente). Aquí hay mucha gente mayor que no tiene acceso a la tecnología y necesita hacer los trámites personalmente. También la Oficina del Registro Demográfico… antes era en el mismo hospital (CDT). Ahora hay que moverse a Mayagüez”, manifestó Beatriz.

También mencionó el cambio que hubo con la nueva plaza del mercado, más estilizada, y que se aleja, según ella, del concepto de que los agricultores puedan vender sus productos.

La situación está menos clara para Colón Bonilla quien al momento de la entrevista no contaba con un techo seguro y pernoctaba en la plaza.

El hombre, que llevaba dos meses durmiendo en el lugar, mostró unas maletas donde guardaba parte de sus pertenencias.

“Aquí hace falta mejorar los servicios médicos, de ambulancias, especialmente cuando surgen situaciones con las personas mayores. También hace falta que traigan el Departamento de la Familia para acá (cerca del casco urbano), porque no es fácil (obtener servicios)”, explicó el ciudadano, quien también abogó por la implementación de rutas de transporte para quienes no cuenten con vehículo propio, o no puedan conducir.

A pesar de lo anterior, Colón Bonilla no expuso de inmediato su necesidad de vivienda. Fue al preguntarle su domicilio cuando lo dejó saber.

“Yo necesito un lugar para vivir. Ahí en la plazoleta es que duermo. Esas son mis cosas. Yo duermo ahí todos los días. Todo el mundo me conoce…”, adujo el hombre.

Aseguró que busca empleo “en lo que aparezca”. Dijo tener experiencia en la industria agrícola y en mantenimiento.

Al indagar si había acudido al Departamento de la Familia a procurar servicios, solo indicó que “no me quisieron ayudar”.

Antes de su actual situación, Colón Bonilla vivía en el barrio Casey.

Beatriz interviene y pregunta lo que muchos otros ciudadanos también piensan: “Si hay tantos edificios abandonados, por qué no los preparan para que la gente los pueda vivir?”

“Tantas personas que lo que necesitan es un apartamentito, un espacio… pero no se los dan… porque a veces ni la misma familia ayuda, y yo veo esas escuelitas solas, que se pueden utilizar”, opinó la mujer.

Para el joven estudiante Ángel Ruiz Rivera, de 20 años, Añasco es un terreno nuevo que está acogiendo como suyo. Y es que el atleta, quien se prepara para convertirse en maestro de educación física, vive hace poco en el municipio, procedente de Maricao.

“Tú pasas por el pueblo, como uno dice, y no está mal. El recogido de basura es bueno. Se ve un lugar estable. Aquí la luz siempre está bien”, explicó con timidez quien reside en la zona urbana.

El muchacho comparó, además, el desarrollo económico de su ciudad natal.

“Es que aquí hay mucho más comercio. Te das cuenta con los lugares para comer”, ejemplificó.

En la plaza también estaba Eneida Madho, quien había llegado de vacaciones. Dijo que, aunque no vivía todo el tiempo en Añasco si lo visitaba frecuentemente, pues su madre residía en el municipio, específicamente en el barrio Pozo Hondo. Contó que, al lamentablemente la señora fallecer, tuvo que realizar varias gestiones para las que se movilizó a Mayagüez.

Coincidió con Ruiz Soto en que hace falta una Oficina del Registro Demográfico, además de centros de servicio al cliente para los abonados de agua y luz.

“Para todo eso tengo que moverme a Mayagüez o hasta Aguadilla”, manifestó.

