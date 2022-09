El alcalde de Isabela, Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez, aseguró que esta mañana recibió a un policía que portaba una carta de LUMA Energy y que amenazó con arrestarlo si activa las brigadas municipales para restablecer el servicio eléctrico.

“Puerto Rico entero se tiene que enterar de esto, ¿cómo es posible que a una semana del paso del huracán Fiona no hayan restablecido el servicio eléctrico en Isabela y me amenazen con un arresto si activo las brigadas municipales?”, reaccionó molesto el alcalde, quien mostró a la prensa la carta (no firmada) por Lizbeth Torres Colón, gerente de cuentas clave del consorcio eléctrico.

Entre otras cosas, la carta indica que “LUMA solicita que el municipio se abstenga de reparar ningún activo del Sistema T&D. LUMA no aprueba ni autoriza reparaciones al Sistema T&D realizadas por personal que no sea contratado por LUMA y que no esté bajo su supervisión. Si el Municipio realiza cualquier reparación en el Sistema T&D, LUMA no se hace responsable de ningún daño causado al Sistema T&D, ni por daños sufridos por clientes o personas”.

Finalmente, la carta termina diciendo “LUMA exhorta al Municipio de Isabela a apoyar los esfuerzos de restauración planificados por LUMA”.

“¿Piensan que con una querella policial contra este servidor van a resolver algo? Que LUMA haga sus alegaciones a los miles de isabelinos que están a oscuras y que por la mediocridad de esta empresa nadie sabe cuando van a restaurarnos el servicio”, indicó Méndez Pérez.

La querella contra el alcalde, número 2022-10-037-004512, fue entregada por el agente Angel L. Concepción, placa 33700.