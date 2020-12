Jesús Edgardo Colón Berlingeri nunca imaginó que continuaría la gestión pública de su progenitor Jesús Colón Collazo, quien falleció siendo alcalde de Orocovis.

Llevaba cerca de 17 años en la poltrona municipal cuando un fulminante ataque al corazón cegó su vida en plena misa a la que asistía fielmente cada domingo.

Pese al dolor de su pérdida, el entonces joven adulto de 32 años accedió a participar de una asamblea de delegados del Partido Nuevo Progresista, a donde fue seleccionado para ocupar el puesto que por tantos cuatrienios su padre había ganado.

Sin embargo, quiso hacer las cosas de una manera distinta pues no le agradaba la forma en que se desarrollaban las campañas proselitistas.

“Vi a papi desde chiquito estar metido en la política y hasta cierto punto me asustaba. Entonces, cuando entro decidí cambiar un poco las cosas… la manera de ver y de hacer política con un mensaje más educativo, explicar mis propuestas, podemos ser amigos, podemos diferir, pero con respeto porque al otro día nos volveremos a ver y hay que seguir adelante y creo que eso me ha funcionado”, expuso Gardy Colón quien juramentó a la alcaldía orocoveña el 1 de abril de 1998.

Desde entonces, el ejecutivo municipal de 55 años se aventuró a aspirar a un nuevo término y nunca ha perdido una elección, incluyendo los comicios de noviembre de 2020.

“En la campaña de aquí nunca hubo ataques personales... yo no entro en ese tipo de cosas. Si me atacan, personalmente no le voy a contestar, punto. Es llevar el mensaje de las ideas y de lo que queremos hacer”, agregó.

Según Colón Berlingeri, parte de su fórmula para alcanzar el favor del electorado en cinco comicios desde el 2000 hasta el 2020, ha sido estar en sintonía con el pueblo.

“Son 22 años… yo creo que atender la parte social del pueblo es lo más importante, escuchar la gente, atender a la gente, darle servicio a la gente’ esa parte social yo creo que es bien importante. Muchas veces hablamos de concreto, de asfalto, etc., que lo hemos hecho, pero creo que la parte social es bien importante en estos tiempos”, confesó el alcalde.

“Muchas veces, la gente llega a estas posiciones y se desconecta. Depende de ayudantes y de jefes de dependencias. Uno para poder mantenerse debe estar conectado, estar en sintonía con el pueblo, saber cuáles son las preocupaciones del pueblo y tratar de atenderlas sin mucha burocracia y sin mucho protocolo”, agregó.