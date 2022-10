En momentos en que la Cámara de Representantes realiza una vista con los directivos de LUMA Energy, para indagar sobre la respuesta tras el paso del huracán Fiona por la Isla, el municipio de Ponce convocó a los residentes de este pueblo a una manifestación pacífica contra el consorcio energético.

“Los miles de familias ponceñas que todavía no tienen electricidad ya no pueden resistir la dejadez de LUMA Energy para restablecer el servicio. Ante esa actitud e inacción de la privatizadora, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón convocó para hoy, a la 1:00 p.m., una manifestación pacífica frente a la oficina técnica de la empresa ubicada en la avenida Hostos”, se informó por escrito.

El alcalde expresó que “se acabó la espera. Exigimos que LUMA agilice la restauración del servicio ya. Después de 17 días del paso de Fiona, todavía más de 70 sectores de la ciudad siguen sin luz. Son familias con niños, adultos mayores y encamados; son ponceños sufriendo y NO aguantamos más. Nuestra gente está sufriendo y la reacción de LUMA es de indiferencia”.

El primer ejecutivo de Ponce dijo no entender la demora de LUMA porque, incluso, hay áreas donde el sistema eléctrico es soterrado y siguen sin servicio.

“Agilidad es lo que exigimos. Los ponceños no podemos seguir en tinieblas. Ponce ya no resiste y hasta hoy le dimos oportunidad a LUMA. Precisamente hoy, le solicitamos una reunión y la respuesta fue que NO. A LUMA le digo que los ponceños llegamos al límite y, a partir de hoy, seguiremos exigiendo acción; la acción que no hemos visto y que nos parece discriminatoria. Las brigadas tienen que estar donde se necesitan. NO hay excusas para que Ponce siga sin luz”, denunció el alcalde ponceño.