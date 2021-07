El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo, defendió hoy el viaje que se realizó ayer, domingo, para transportar unas bicicletas a la “Isla Nena” como parte de un evento deportivo.

Corcino Acevedo señaló que el viaje en la lancha Isleño no afectó el itinerario regular de la embarcación entre Ceiba y la isla municipio. Destacó que el evento buscaba impulsar el turismo y la economía local.

A continuación, las declaraciones íntegras del alcalde viequense:

El bienestar de nuestro pueblo se encuentra por encima de toda consideración y desde que juramentamos en enero pasado hemos trabajado, sin cesar, para buscar un mejor servicio de transportación marítima y terrestre, la rehabilitación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) como preludio a la construcción de un nuevo hospital, rehabilitar las finanzas municipales y proveer las bases para que nuestra gente cuente con trabajos aquí, en Vieques y que los pequeños y medianos comerciantes -la inmensa mayoría en manos de viequenses- logren un desarrollo económico que fomente la creación de nuevos empleos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Director de Transporte Marítimo explica viaje para llevar bicicletas a Vieques

Consonó con esto, el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio, en conjunto con otras entidades, desarrolló un espacio de recreo y deporte con un evento ciclístico en nuestra isla municipio. Este tipo de actividad es algo que se desarrolla en muchos de los municipios de la Isla y fomenta, además de la recreación y el disfrute de los viequenses, el desarrollo económico y social, pues estos ciclistas y sus acompañantes utilizan nuestras tiendas y restaurantes, creando así actividad económica.

Siempre he estado de frente con el asunto de la transportación marítima, hablándole a nuestra gente con la verdad. He denunciado el servicio, he solicitado el uso de la Guardia Nacional y he exigido justicia para nuestra gente, cómo tiene que ser. La transportación de los ciclistas se hizo mediante un viaje especial, no dentro de ningún viaje ya pautado o por pautarse. Nunca se dejó a nadie fuera, eso jamás yo lo permitiría.

Actividades como esta buscan fomentar a Vieques como lo que somos: un destino singular en todo Puerto Rico. Nuestro compromiso es continuar buscando alternativas reales y viables para impulsar el desarrollo de nuestro pueblo, para que nuestros jóvenes tengan un trabajo en su terruño, para que nuestros comerciantes puedan despuntar y alcanzar el potencial que tienen. Vieques será el centro del desarrollo educativo, social y económico en la región este y esa es nuestra meta.