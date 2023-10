El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz dijo hoy que ya tiene una decisión tomada en torno a si va o no a una primaria por la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación para la papeleta de 2024 y dejó la puerta abierta a medir fuerzas con el líder de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz González.

Con un juego de palabras, el también alcalde de Villalba indicó “que no todos los que están, son los que son” y sostuvo que en las próximas dos semanas anunciará su futuro político.

“Mi equipo está listo y en estas dos semanas anunciaré mi decisión”, dijo Hernández Ortiz al allanar el camino para buscar la candidatura máxima de la Pava, en una conferencia de prensa rodeado de varios alcaldes populares que participan en el foro “Encuentro de Ciudades”, actividad que se lleva a cabo este fin de semana en un hotel en Río Grande.

En el grupo estaban los alcaldes de Loíza, Lares, Jayuya, Ponce, Aguadilla, Cidra, Arroyo Luquillo, Comerío, Trujillo Alto, Adjuntas, Guánica, Naguabo, Quebradillas, Santa Isabel, Yabucoa y Sábana Grande.

Hernández Ortiz restó importancia a encuestas que colocan al representante a la Cámara, Ortiz González, de forma holgada al frente de la contienda y lo ponen a él rezagado en un segundo lugar, seguido por el exalcalde de Isabela y excandidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el senador Juan Zaragoza Gómez.

“Respeto los mecanismos de encuestas, no sé exactamente con qué fin se hacen, las preguntas que se hacen, pero los que están ahí, no son todos los que están ni están todos los que son”, sostuvo el alcalde villalbeño, quien insistió en evitar la primaria popular y en la búsqueda del consenso.

“Cuando al final del camino, el 30 de diciembre o hasta el 2 de enero, se cierren las candidaturas y aparezcan los candidatos que realmente van a correr para ese puesto, la gobernación, ahí es que se debe hacer una encuesta, pero mientras eso no ocurra, ningún mecanismo de encuesta va a reflejar lo que es el sentir de la calle. Creo que en esos momentos la mejor encuesta es la calle y la calle me dice a mí que los populares tienen buenos líderes, incluyéndome a mí”, indicó Hernández Ortiz.

Dijo que “muchos de los alcaldes” que lo acompañaban lo endosaron en la elección especial del pasado mes de mayo, en la que no logró la presidencia del PPD frente al representante Ortiz González.

“Muchos de los compañeros que están aquí me dieron el privilegio de apoyarme para una presidencia del PPD y no decía que iba a aspirar a la gobernación de ser favorecido y se los agradezco, pero también tengo que reconocer que independientemente de lo que yo quiera hacer con mi futuro político, que ya está decidido, lo que mi corazón me dicta, también tengo una gran responsabilidad con ellos, yo quiero que sus alcaldías ganen y se lo digo de corazón, que ganen en grande”, expresó Hernández Ortiz,

“Y para eso, creo que los planetas se están alineando para que el PPD sea ese centro en el cual todos puertorriqueños puedan ver una luz después de tantas situaciones difíciles. Yo tengo una responsabilidad grande con ellos de tomar una decision sabia para unir a este partido”, agregó.

Cuando se le le preguntó si aspira a una primaria sola entre él y Ortiz González, el líder de los alcaldes asociados indicó que la próxima semana espera reunirse con el Presidente de la colectividad.

“Sea como sea, espero que nos podamos sentar durante la próxima semana para tener un diálogo, pero vuelvo y digo, no todos lo que aparecen allí, no necesariamente son los que se van a enfrentar en una primaria”.

Se le volvió a preguntar si la contienda debería ser entre él y el Presidente del PPD y la respuesta del Alcalde de Villalba fue: “ojalá que no haya una primaria, pero si la hay, que sea entre buenos populares que deseen la victoria luego de julio de 2024.