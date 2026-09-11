El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, reconoció la frustración de las familias de la comunidad Ciénaga que continúan esperando por las viviendas prometidas tras los terremotos de 2020, pero defendió el desarrollo del proyecto y aseguró que los trabajos se encuentran en su fase final.

Las expresiones del alcalde surgen luego de que la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) exigiera información al Municipio sobre el proyecto de 15 viviendas en Villa Jireh, tras denunciar que por segunda ocasión no se cumplió con la fecha anunciada para la entrega de los hogares.

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Ángel Luis Torres Ortiz, alcalde de Yauco. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Las familias de Yauco que esperan por estas viviendas tienen todo el derecho a exigir que el proyecto culmine. Nosotros compartimos ese reclamo: queremos que se complete lo que comenzamos y que estas familias puedan finalmente ocupar sus hogares con la tranquilidad, seguridad y estabilidad que merecen”, aseguró el alcalde en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora.

Torres Ortiz, sin embargo, planteó que es necesario aclarar la cronología del proyecto. Según explicó, la aprobación de los fondos se concretó el 28 de noviembre de 2022, por lo que han transcurrido tres años desde que comenzó formalmente el proceso.

“Se trata de una inversión de cerca de $3 millones destinada a beneficiar a 23 familias yaucanas que, pese a haber sido afectadas por los terremotos, no cualificaron para recibir fondos federales de recuperación por desastre debido a que no contaban con la titularidad de sus propiedades”, destacó.

“Yauco fue el único municipio afectado por los terremotos que logró viabilizar una alternativa para atender esta realidad. Para hacerlo posible, el Municipio adquirió los terrenos y encaminó un proyecto que permitirá que estas familias no solo reciban una vivienda segura, sino que, por primera vez, puedan contar con un hogar propio y con las escrituras que acrediten legalmente su titularidad”, agregó.

Residencias en el proyecto conocido como urbanización Villa Jireh, en Yauco. ( Suministrada )

Municipio detalla los trabajos

De acuerdo con el alcalde, el proyecto comenzó a tomar forma con el movimiento de tierra realizado el 8 de mayo de 2023 mediante Tosquero.

Posteriormente, el Municipio adjudicó los contratos para las viviendas: el 16 de octubre de 2023 a Comercial Sabaneño para las casas prefabricadas; el 1 de noviembre de 2023 a Alcázar para la construcción de ocho viviendas; y el 5 de diciembre de 2023 a LRV para las otras siete.

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El 11 de marzo de 2025, LRV comenzó los trabajos de aceras y del sistema pluvial, mientras que el 24 de marzo de 2026, PAFA realizó trabajos relacionados con la línea eléctrica secundaria hacia el proyecto, según la cronología ofrecida por el Municipio.

“En este momento se está llevando a cabo la fase final de interconexiones eléctricas en soterrado. Tanto la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como LUMA Energy han inspeccionado los trabajos y han endosado los mismos. Tan pronto culmine el proceso podrá darse la instalación de contadores para que las entidades puedan habitarlas”, puntualizó el alcalde.

“Como alcalde, entiendo plenamente la frustración de las familias. Comparto su deseo de que este proceso concluya cuanto antes y precisamente por eso continuaremos haciendo nuestra parte en un intento de agilizar los procesos”, sostuvo.