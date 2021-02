Igual que el pasado cuatrienio, aunque con salarios un poco más bajos, la Cámara de Representantes, bajo la presidencia de Rafael “Tatito” Hernández Montañez tiene asesores en nómina que cobran más que los propios legisladores.

Además, se mantiene la movida de acomodar con jugosos salarios a los candidatos “del partido” que no lograron el favor del pueblo en las pasadas elecciones, como es el caso, del exalcalde popular de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, quien según la nómina de la Cámara hecha pública hoy, devenga unos $6 mil mensuales.

“Siempre he sido partidario de la más absoluta accesibilidad a los documentos públicos, por lo que hoy divulgamos el detalle de toda nuestra estructura legislativa y administrativa. Se acabó el tiempo en que el pueblo no sepa o no tenga acceso a la información que le pertenece. Esta será una Cámara transparente”, reclamó en declaraciones escritas, Hernández Montañez.

La nómina cameral, detalla los salarios de unos 501 empleados, entre ellos, los legisladores, sus asesores y empleados de las dependencias administrativas y de servicios, por un total de $1,474,956. La suma, sin embargo, no incluye los salarios de la Superintendencia, la Oficina de Servicios Legislativos ni los sueldos que ganan los empleados que laboran por contrato en el cuerpo legislativo.

“Al momento de estar completado el listado de empleados que laboran por contrato, también se hará público”, dijo Josué Brenes, oficial de prensa del Presidente de la Cámara.

Se desprende de la nomina cameral hecha pública hoy, una disparidad de salarios en muchas de las oficinas legislativas.

En el caso de Irizarry Salvá, el pasado 6 de noviembre fue derrotado para un tercer término en la Alcaldía de Utuado y ahora figura en la nómina de la oficina del Presidente cameral con un puesto de “director de comisión”.

Más aún, surge del documento, que dos empleados del cuerpo legislativo, Ryan Hernández Pérez, principal asesor de la Presidencia y el secretario del cuerpo legislativo, Javier Gómez Cruz, devengan $10,000 mensuales, los salarios más altos. Incluso, cobran más que el propio Hernández Montañez y los demás legisladores, cuyo sueldo es fijado por ley. Hernández Montañez, como presidente, gana $9,221,92 mensuales.

Otros empleados con altos salarios lo son: el administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino, con $9,000 mensuales, Angélica Colón Alejandro, directora de la oficina de asesores del Presidente cameral, $8,500 mensuales y Denis Soto Fantauzzi, también asesor de la Presidencia, $7,500.

También figuran entre los sueldos más altos, el sargento de Armas, Miguel Arvelo Kuilan ($7,500); la directora de Capital Humano, Milka Cartagena Ortiz, ($7,000), el sub secretario de la Cámara, José Herrero Acevedo ($7,000), el director de Informática, Ángel Vladimir Maldonado Ruiz ($6,000).

De las oficinas de los legisladores, Ángeles Rullán Bidot, quien labora con el Portavoz Alterno de la minoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, como “directora de Comisión” figura con un salario de $8,000 mensuales, mayor al del propio legislador que es de $6,147.92.

“Este es el primer paso para fomentar una cultura de apertura y de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de un procedimiento sencillo, ágil, económico y rápido. Con la divulgación de la nómina de la Cámara honramos nuestro compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños”, expresó Hernández Montañez, tras hacer pública la nómina cameral.