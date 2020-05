Dudas, críticas, expectativa y uno que otro satisfecho. Ese fue el resultado de un sondeo entre alcaldes sobre el proceso de reapertura de comedores escolares en los 78 municipios de la isla, pautados para abrir mañana, miércoles, con el fin de confeccionar comida para menores necesitados en toda la isla.

El Departamento de Educación (DE) informó que abrirá mañana los comedores de 125 escuelas en los 78 municipios para servir miles de almuerzos que serán confeccionados por unas 800 empleadas de comedores escolares. Sin embargo, en vez de los niños ir al plantel a comer y en aras de evitar propagación del COVID-19, la distribución de la comida será fuera de los portones de la escuela, en un esfuerzo encabezado por los alcaldes con la ayuda de voluntarios e iglesias.

Los alcaldes entrevistados, perteneciente a los dos principales partidos de la isla, tienen diferentes estrategias sobre cómo procederán con la repartición de comidas:

Cataño

El alcalde Félix “Cano” Delgado se expresó complacido con los 500 almuerzos que le asignó el Departamento de Educación y que serán confeccionados desde la escuela elemental Rafael Cordero, en el caso urbano de Cataño.

Delgado dijo que Cataño y Aguadilla son los únicos municipios en la isla que se benefician de que tiene comidas provistas por el Departamento de la Defensa. En ambos lugares hay bases militares cerca, Roosevelt Roads y Ramey, y en el caso de Cataño ya los militares estaban suministrando 2,500 almuerzos y desayunos.

Esas 2,500 comidas, y las que 500 que reciban de Educación, unos 3,000 almuerzos en total y 2,500 desayunos, será distribuida en 12 rutas ya en función en el Municipio.

Aunque se trata de cerca de 3,000 comidas para una población de unos 28,000 habitantes, “se va toda” la comida, dijo Delgado. “Estoy sorprendido, no sabِía que había tanta necesidad. Nadie se para en una fila para coger un plato de comida si tiene la facilidad en casa. Sí me sorprende, sabemos que mucha gente va a ir".

Aunque para Cataño la cantidad de comida del DE es suficiente, Delgado dijo que en otros municipios la realidad puede ser otra. “Por ejemplo, Loíza, la alcaldesa dijo que solo ha recibido 1,000 almuerzos, y todo el mundo sabe que Loíza tiene unas necesidades muy particulares y si la alcaldesa pide 4,000 almuerzos yo entiendo que es deber del gobierno central proveerlo”, sostuvo.

Loíza

La alcaldesa Julia Nazario se desahogó en sus redes sociales este fin de semana sobre la cantidad de alimentos asignados por el DE, pero en entrevista hoy con Primera Hora dijo que ha visto buena disposición del secretario Eligio Hernández.

Nazario ha estimado que necesita comida para unos 3,200 menores de edad, pero “Educación me dice que me van dar 1,000″. "Yo hablé con el secretario y me dijo que esta tarde le envíe el censo que preparé. Lo percibí abierto. Me dijo que le enviara todo por escrito”, sostuvo la alcaldesa.

“Si me das 1,000 comidas, ¿cómo discrimino a qué niño le doy comida y a quién no?, ¿Y cómo decido, si en todas las comunidades hay necesidad?, Es un peso sobre mí bastante injusto. ¿Cómo decido qué le doy a (la comunidad) Tocones, pero no le doy a (la comunidad) Villa Cañona? Confío que al final, la sensatez impere entre todos nosotros. Sé que la gobernadora (Wanda Vázquez) tiene la buena fe de que la comida llegue a los niños”, sostuvo la alcaldesa.

Asimismo, explicó que ella tiene rutas para llevar comida a las 54 comunidades, con la ayuda de iglesias y líderes comunitarios, y que está lista para comenzar a repartir el miércoles. No obstante, explicó que solicitó una prórroga para comenzar el lunes porque hay aspectos que ajustar tanto del municipio como del gobierno central.

“Yo estoy lista para empezar el miércoles, pero mira lo que pasa, los comedores han estado cerrados, Educación va a sanitizar los comedores, según el protocolo tú no puedes recibir alimentos mientras tú no limpies, si al día de hoy no has sanitizado, no podrían abrir miércoles”, dijo Nazario, quien fue secretaria auxiliar de administración del DE y ayudante especial de tres secretarios de Educación.

También dijo que hay unos equipos para trasladar alimentos que espera recibir más tarde esta semana.

Coamo

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, dijo que la escuela donde se harían los alimentos es la Purificación Rodríguez, en el casco urbano, aunque tiene la expectativa que la lista aumente, especialmente para atender las áreas rurales.

“No todo el mundo va a comedores escolares y no todo el mundo tiene un auto para ir a buscar la comida”, comentó

García Padilla explicó que aunque él pidió cuatro escuelas, mientras lo ideal sería cinco para repartir 800 comidas a menores, solo le aprobaron una. Según entendió de una llamada en conferencia el sábado entre alcaldes con el secretario, había menos comida disponible por la que donaron inicialmente para repartirla por organizaciones no gubernamentales.

“Yo entendí que no tenían suficiente compra”, sostuvo García Padilla.

Una parte de las comidas se repartirá cerca de la escuela, esto con empleados y policías municipales con el equipo adecuado, estilo servicarro, y otras serán llevadas a comunidades, explicó.

También tiene una iniciativa de entregar 750 compras diarias. “Ya llevamos 2,500 de 13,000 viviendas de Coamo y la idea es llegar a todas”, añadió.

Aguas Buenas

El alcalde Javier García Pérez anunció que “comenzaremos la distribución de comida preparada en el comedor de la Escuela Acreditada Superior Urbana. El municipio se encargará de distribuirla en áreas designadas para servicarro en los barrios para que los padres o tutores la recojan diariamente mientras dure el programa”.

Explicó que solicitaron 1,230 almuerzos al Departamento de Educación y entiende que se los aprobaron todos. Dijo que el número surgió tras conversación suya con los directores de las seis escuelas públicas.

“El municipio irá a recogerlo en vehículos del municipio, con personal del municipio, con las debidas precauciones, equipo de protección y de ahí lo repartiremos en seis áreas de nuestro pueblo: barrio Caguitas centro, Sumidero, Juan Asencio, barrio Bayamoncito, Jagüeyes Abajo, y el pueblo”, detalló.

Hatillo

El alcalde José “Chely” Rodríguez dijo que hoy estuvieron entregando el plan de trabajo para la distribución de los alimentos. El comedor que va abrir es el de la Escuela Padre Aníbal Reyes, cuyas empleadas prepararán unos 1,000 almuerzos. Estos se repartirán en tres lugares: frente a la misma escuela, ubicada en el barrio Campo Alegre; en el barrio Bayaney frente al gimnasio de las parcelas Manuel Candelario, y el tercero en el barrio Carrizales, en su centro comunal.

Les dieron 1,000 comidas aunque la población de estudiantes es de 3,500, dijo el alcalde. “En la medida que pasen los días veremos como responden las matrículas y si tenemos que solicitar más, vamos día a día”, sostuvo el alcalde.

Rodríguez no quiso pasar juicio específico sobre la labor del DE, aunque sí mencionó que nuevamente son los municipios los que están dando el frente en momentos en que el gobierno central no puede. “No quisiera entrar en esa controversia. Hay una buena fe de los municipios, estamos asistiendo como en toda la emergencia, asumiendo responsabilidad del estado, de nuevo y esto seguirá porque en Puerto Rico el gobierno colapsó”, sostuvo.

Informó además, que Hatillo tiene una iniciativa mediante la cual ya ha repartido unas 1,000 compras a través de organizaciones sin fines de lucro.

Gurabo

La alcaldesa Rosachely Rivera lamentó que esta misma tarde el DE le esté solicitando nueva documentación con minuciosos detalles ”para cada punto de entrega” de comida.

“Tenemos ahora mismo 16 puntos de entrega, con latitud, longitud, es una burocracia… vamos a cumplir, es un proceso burocrático y en procesos de emergencia lo que se necesita es un proceso de urgencia”, sostuvo.

Gurabo se beneficiará de que ya en su municipio tenían una iniciativa para repartir comida en esos 16 puntos, para lo que necesita unos 2,000 almuerzos. “Hemos identificado las rutas, voluntarios, iglesias que nos van a ayudar en la repartición”, sostuvo.

Dijo que 1,000 alimentos serían preparados en la escuela doctora Conchita Cuebas y los otros en la Matías González.