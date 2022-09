El ojo del huracán Fiona impactó directamente a los municipios de Lajas y Cabo Rojo, recibieron más de 10 pulgadas de lluvia, y por el momento, la Agencia federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) no los incluyó como en los pueblos bajo un “desastre mayor”.

25 Fotos Sobrevolmos diferentes pueblos para ver los daños ocasionados por el fenómeno.

Sin embargo, los alcaldes novoprogresistas dijeron estar confiados en Dios en que la inclusión de estos pueblos en la zona de desastre se dará próximamente para que sus residentes puedan hacer la solicitud de Asistencia Individual ante FEMA. Por ello, del malestar que tenían por la decisión del gobierno estadounidense, ya los mandatarios han pasado a tener esperanzas.

PUBLICIDAD

“Entendemos que ya estamos incluidos, pero no puedo darlo oficial porque no tengo nada escrito. Mientras tanto, seguimos luchando para que nos incluyan”, afirmó el caborrojeño Jorge A. Morales Wiscovitch.

Por su parte, el alcalde de Lajas, Jayson Martínez, explicó que el problema que confrontaron para no ser incluidos es que los documentos que solicitaron no se pudieron tramitar, dado a que estaban “todavía recibiendo lluvias, incomunicados y sin internet” durante el “corto periodo que se concedió”.

Explicó que no fue hasta hoy, jueves, que en su pueblo se logró poder realizar llamadas telefónicas.

“Tengo mucha fe que vamos a hacer incluidos en los próximos días”, afirmó.

Los alcaldes no se explican cómo se les pudo dejar afuera de una declaración de zona de desastres cuando fueron los únicos que recibieron el embate directo del ojo de Fiona.

Morales Wiscovitch alegó que en su pueblo cayeron 18.5 pulgadas de lluvia, mucho más de las 10 pulgadas que alegó FEMA tomó en considerar para declarar unos 55 municipios en zona de desastre. Otros 23 de los pueblos quedaron fuera de la declaración, la gran mayoría del oeste y el noroeste de la Isla, incluyendo los únicos dos que tuvieron el azote directo del ciclón.

Los incluidos pueblos incluidos en la declaración fueron Adjuntas, Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juana Diaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

PUBLICIDAD

El alcalde de Cabo Rojo no expresó ninguna inconformidad porque otros pueblos que no sufrieron el impacto directo sí hayan sido incluidos en tal declaración. Pero, desmintió que no haya una causa justifiada para que no se les tomara en cuenta.

“Imagínate si llovió que, en la cancha de baloncesto de la urbanización Cerrillo, el agua llegó a la viga que aguanta el techo. En el virazón (del huracán), el agua bajó y se inundaron muchos lugares que no se inundaban. En Cabo Rojo llovió mucho. Desde el huracán Georges, no llovía tanto”, sentenció.

Pese a que el estimado de lluvia concedido por el alcalde fueron 18.5 pulgadas de lluvia, el Servicio Nacional de Meteorología promedió que en Cabo Rojo cayeron entre 14 a 16 pulgadas.

Al destacarle el dato, se le volvió a preguntar la razón por la que cree que no los tomaron en consideración. Pero, el caborrojeño insistió en que “sabemos que vamos a hacer incluidos con el favor de Dios”.

“La Asistencia Individual es importante. Ahí las familias que perdieron todo pueden tener una compensación de FEMA, alguna ayuda para rehabilitar su hogar y tener algunas ayudas por una desgracia de perderlo todo”, destacó Morales Wiscovitch, al exponer que tiene muchos danmificados en su municipio.

Martínez, por su parte, explico que en su pueblo no solo hubo personas que perdieron sus hogares, sino que la producción agrícola desapareció.

El SNM promedió que en el pueblo de Lajas cayeron entre ocho a 12 pulgadas de lluvia.

Según el alcalde, los fuertes vientos e inundaciones provocaron muchas pérdidas, a tal punto que las personas ya han comenzado a llegar al municipio para que les ayuden a hacer el proceso de reclamarle a FEMA. No obstante, comentó que como no fueron incluidos en la zona de desastre, el sistema rechaza que se hagan tales intentos.

“Es necesario que nos incluyan en zona de desastres”, clamó.

El alcalde informó que ha recibido varias llamadas de “Fortaleza” para indicarles que “están trabajando con eso” y los residentes del municipio puedan recibir ayudas.

Por lo pronto, informó que los residentes de su pueblo han recibido donativos de organizaciones, principalmente de artistas como Ozuna y Rauw Alejandro, así como el exconvicto Alex Trujillo.