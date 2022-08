Alcaldes novoprogresistas y populares trasmitieron este martes el repudio y el malestar que siente el pueblo contra la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica en la Isla, LUMA Energy, por los constantes apagones que se experimentan en el país.

Coincidieron, en entrevista por separado realizada por Primera Hora mientras llegaban a una reunión que organizó la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en Guaynabo, que los boricuas están cansados de los constantes apagones, sobre todo, porque también provoca que se les vaya el servicio de agua potable.

En general, urgieron por una mayor acción de parte del gobierno de Pedro Pierluisi para lograr acabar con las interrupciones de la luz, por la búsqueda de una salida al contrato de LUMA que no afecte aún más al pueblo y hasta por declarar un estado de emergencia ante la gravedad del problema que se experimenta en plena temporada pico de huracanes.

“La gente ya está incómoda. Ya esto es intolerable. Pueblo pequeño como el mío, cuando se va (la luz), son cuatro o cinco horas en lo que se restablece y eso no era común”, afirmó el alcalde estadista de Florida, José Gerena Polanco.

Las expresiones de descontento se repetían según se cuestionaba a los alcaldes sobre la inestabilidad energética en el país. De hecho, los ejecutivos municipales del partido que lidera el gobernador, el Partido Nuevo Progresista (PNP), fueron muy contundentes en su llamado de una solución.

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, explicó que es su deber defender a su pueblo ante el gobernador o cualquier otra persona.

“Yo hablo por mi pueblo, yo defiendo mi pueblo y mi experiencia es que en este momento el sistema no lo están trabajando adecuadamente y no hay prontitud en la respuesta. Diez horas algunas comunidades sin luz. Ciertamente, no creo que eso sea lo que el pueblo necesita, con el costo que se está pagando la energía”, planteó.

“Yo no tengo muchos detalles relacionados a cuáles son las especificaciones de un contrato como ese, verdad. Pero, yo creo que tienen que buscar alguna alternativa en este momento. El gobernador tiene que ser, verdad, un poco más fuerte en el proceso, en cómo se está fiscalizando y ver qué es lo que va a pasar. Pero, hay que tomar una acción y es pronto, no se puede seguir en donde estamos. O sea, no se puede”, agregó Rivera.

Por su parte, la alcaldesa popular de Loíza, Julia Nazario Fuentes, fue bien puntual al exigir “botar” a LUMA Energy, porque a su juicio “son un desastre”.

“Pero, dicen que no se puede (botarlos). Bueno, eso es lo que yo quisiera. Pero yo creo que hay otras alternativas. Es exigirles, sentarlos a la mesa. No sé. No ser tan lenientes con ellos, no estarles pasando tanto la mano y exigirles, porque para eso se les paga y tienen buena vida aquí en Puerto Rico”, afirmó la loiceña.

Edward O’Neill Rosa, quien salió de un puesto de supervisor de brigada de LUMA Energy en la zona de Bayamón para asumir las riendas del pueblo de Guaynabo, no llegó a exponer tal necesidad de sacar a la empresa del país. Sin embargo, reconoció que lo que experimenta su pueblo son apagones más constantes que los que los había cuando el servicio eléctrico lo proveía la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La radiografía que pintó O’Neill Rosa sobre los problemas que experimenta su pasado empleador es que su plan no es preventivo, sino reactivo. Dijo que carecen de personal y no aceptan colaboración.

“Si no tienen mantenimiento, va a seguir habiendo avería. Estamos trabajando únicamente con emergencia. Se han convertido un superdespacho a nivel Isla, no algo planificado ni organizado. Los postes que han cambiado, son los postes que han cambiado por avería. No han cambiado un poste por algo programado, son averías”, puntualizó el novoprogresista.

Entre las recomendaciones que brindó el alcalde de Guaynabo está que LUMA honre los salarios y beneficios que había en la AEE para reclutar del gobierno todos los empleados especializados que tenía la corporación pública.

“Tienen que buscar personal, buscar personal, y dejarse ayudar y escuchar a la gente, porque no escuchan a nadie. Son cerrados, son ellos los que van a hacer las cosas y (dicen) cómo lo van a hacer. Pues, que sigan. Es un trabajo nuevo para ellos”, soltó O’Neill Rosa.

Su compañero alcalde del PNP en Orocovis, Jesús Colón Berlingueri, aprovechó para defender a los empleados de LUMA. Aludió a que el problema que tiene la empresa es uno administrativo. Por ello, urgió al gobierno de Pierluisi a “montarle más presión a LUMA a nivel de arriba, a nivel administrativo, que no lo veo, tal vez lo están haciendo tras bastidores, pero no lo vemos, no lo vemos en los medios que estén haciendo ese tipo de cosas”.

Además, el orocoveño señaló que no es que los apagones han aumentado con la llegada de LUMA. Dijo que el pueblo tenía una expectativa de que mejorara el servicio cuando asumieron las riendas de la transmisión y distribución de energía el 1 de junio de 2021, pero tal cosa no ha ocurrido.

“Les están llegando facturas más, más grande. Se está pagando mucho más, cuando la gente esperaba otra cosa”, dijo.

Asimismo, el alcalde popular de Comerío, Josean Santiago, tronó porque a su juicio el gobierno de Pierluisi no ha mostrado empatía con el pueblo ante la situación energética que se vive.

“Yo creo que los que están saliendo de parte del gobierno y de LUMA a hablar, deben pensar dos veces lo que van a decir, porque lo que están haciendo es generando más coraje. El no aceptar el problema genera indignación en el pueblo”, sostuvo.

Además, llamó a que “empecemos a pensar en alternativas. Porque, esto de sacar a LUMA y punto. No. Pero, espérate. ¿Qué va a pasar? Yo creo que los trabajadores de abajo hacia arriba deben generar ya propuestas. Yo creo que puede haber una cooperativa de trabajadores, de todos esos buenos celadores que teníamos el Autoridad, puede estar el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Peritos Electricista, la Universidad en Mayagüez. Forjemos proyectos que podamos tener una estructura que, desde Puerto Rico, tengamos puertorriqueños atendiendo el sistema eléctrico”.

Al exponer que su urbanización estuvo tres días consecutivos sin luz, el alcalde popular de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, clamó por acción.

Por un lado, dijo que LUMA tiene que hacerse responsable ante el pueblo de la fragilidad del sistema. Por otro lado, afirmó que el gobierno debe decidir ya si le van a quitar el contrato o si les van a exigir “enderezar el barco”.

“Si tú entraste y sabes que el carro estaba un poco dañado, pues, tú eres responsable de arreglarlo, así que no hay excusa. Tienen que meter mano y ellos son los que están ahí”, manifestó.

Por otro lado, los alcaldes novoprogresistas de Canóvanas, Lornna Soto, y de Naranjito, Orlando Ortiz, destacaron que la llegada de LUMA ha promovido una mejoría en cuanto a la comunicación que tienen con el municipio.

Ortiz, sin embargo, dijo que LUMA falla en comunicar al pueblo. Por ello, les reclamó “que sean más abiertos”.

Soto, por su parte, aceptó que hace falta más fiscalización del gobierno y de los propios municipios contra la empresa para que mejore el servicio, como exigen los ciudadanos.

“Hay que pedirle a LUMA que haga desganche, que cambie poste, que cambie líneas… Es que haga su trabajo”, concluyó el presidente de la Asociación de Alcaldes, el popular Luis Javier Hernández Ortiz.