Previo a su llegada hoy a Puerto Rico, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió ayer, miércoles, con alcaldes y la Cámara de Comercio en Washington D.C., quienes hicieron énfasis del Consorcio Energético de la Montaña para que sea un modelo de microredes para todo Puerto Rico, particularmente para las zonas rurales y aisladas.

El proyecto busca que en cada municipio se construya un sistema de energía solar que producirá 20 megavatios (50 megavatios en el caso de Villalba). Además, todos los sistemas se integrarán en una red que será controlada desde la Planta Hidroeléctrica de Toro Negro en el municipio de Villalba, la cual producirá unos 10 megavatios adicionales. Esta microred, que producirá unos 130 megavatios de energía, servirá a unos 150 mil habitantes de los cinco municipios y tendrá una capacidad de almacenaje de 417 megavatios.

“Esta es una iniciativa en beneficio de todas nuestras comunidades, sin limitaciones político partidistas o de administraciones. Es un proyecto realista, sólido y que ya tiene el endoso del gobernador Pierluisi, en un anuncio que se hizo en junio del 2021″, dijo el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, miembro de la Federación de Alcaldes y vicepresidente del Consorcio.

Según relató el alcalde de Villalba y también presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, el cónclave resultó ser “extraordinario”, en la que Granholm detalló que su principal misión “es que se haga un uso correcto de los fondos federales, de manera que los mismos se usen en el término indicado y que los mismos no se pierdan”.

“Sentido común y voluntad es lo que debe prevalecer. No, no podemos repetir lo que hemos vivido con el paso del huracán Fiona, donde tuvimos problemas con el manejo de la situación por las actuaciones u omisiones de LUMA Energy, de la Autoridad de Energía Eléctrica y las agencias de gobierno, donde no hubo sintonía. Al día de hoy tenemos comunidades que aún siguen a oscuras, ya más de un mes del paso del huracán Fiona”, comentó.

Además de Colón Berlingeri y Hernández Ortiz, participó en la reunión Cameron McKenzie, quien preside la Cámara de Comercio de Puerto Rico, e Irma Esparza, directora para Asuntos gubernamentales y legislativos para Liga Nacional de Ciudades de Estados Unidos (NLC, por sus siglas en inglés)

Por su parte, McKenzie señaló la importancia que tiene para el desarrollo de Puerto Rico el tener una red energética confiable, donde los comercios e industrias tengan la confianza para continuar sus labores y desarrollar nuevos negocios e inversión.