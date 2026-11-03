La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, reaccionó a la controversia que involucra a varios estudiantes de su municipio que fueron transportados -presuntamente sin el consentimiento de sus padres- a una actividad política por el senador Héctor Joaquín Sánchez.

El traslado de los alumnos de undécimo grado de la Escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, a un evento del Partido Nuevo Progresista en Camuy, ocurrió durante horario escolar.

La acción provocó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ordenara el inicio de un procedimiento en la Comisión de Ética contra el legislador.

Además, el Departamento de Justicia evalúa un referido en contra de Sánchez y el Departamento de Educación inició una pesquisa que involucra a dos maestras.

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“Voy a escribir con respeto y con la mayor responsabilidad. Es lo único que voy a comentar sobre el tema de los estudiantes y las querellas de las madres. Sé lo mismo que ustedes. Loíza es un pueblo pequeño, así que de todo nos enteramos. Ya se aclarará en los foros pertinentes y, por el bien de los 4 estudiantes, debe trabajarse con prontitud para que este lamentable suceso se cierre”, indicó Nazario en sus redes sociales.

La alcaldesa añadió que “el tema que quiero abordar es la valentía que tenemos que tener los seres humanos para asumir responsabilidades. Si los hechos ocurrieron y no estamos de acuerdo con la versión que se da, pues toca aclararlos. Es de valientes aceptar, con la variante que se entienda. Pero no es de valientes echarle la culpa a otros por lo que hicimos”.

“Lo que pasó con estos niños no es una componenda de populares de Loíza. Los hechos pasaron y los protagonistas lo aceptaron. Lo que no aceptan es la forma en que ocurrió, y eso es válido y ya tendrán oportunidad de que se aclare todo. Recuerde que mamá es mamá y, a la hora de defender lo que crea justo para su hijo, lo hará, no importa el partido al que pertenezca. En Loíza todos nos conocemos y sabemos quién es quién. Así que en ese grupo de madres hay de diferentes ideologías. No es un asunto de populares o penepés, es más grande que eso, es un asunto de estudiantes y menores de edad”, reiteró.

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Senador Héctor Joaquín Sánchez ( Suministrada )

¿Qué dijo el senador?

Mientras, el senador señalado reaccionó también en sus redes sociales indicando que “esa participación surgió del interés de los propios jóvenes y contó con la autorización verbal de sus padres. Eso quedará evidenciado”.

Indicó que la querella “tiene, sin duda, un matiz político que adversarios del PPD residentes en Loíza quieren usar como herramienta de campaña y son quienes la están presentando tras bambalinas. Sus nombres, posiciones políticas y motivaciones se conocerán al concluir los procesos”.

“Aun así, estoy abierto a que se investigue todo y a profundidad para que se aclare de una vez. Entregaré a la Comisión de Ética del Senado la información que he recibido y se me siga trayendo para que examine el asunto en su totalidad”, añadió.

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, consideró que los señalamientos contra Sánchez son “bastante serios que involucran menores en Puerto Rico”.

En conferencia de prensa este martes, González se limitó a decir que “en este momento hay investigaciones corriendo tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Justicia, así que están en una fase de investigación. Vamos a esperar a ver qué arrojan esas investigaciones”.

Sobre las acciones que tomó el Departamento de Educación contra su personal que permitió la remoción de los menores para asistir al evento político, dijo que espera por los próximos pasos que tomará la agencia para evitar que este incidente vuelva a ocurrir.