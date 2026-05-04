La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, aclaró hoy, lunes, una condición médica que padece y que, según indicó, ha generado dudas entre residentes del municipio.

Según expuso la ejecutiva municipal mediante una declaración escrita publicada en su cuenta de Facebook, el señalamiento surgió luego de que varias personas notaran un leve movimiento involuntario en su cabeza, lo que motivó preguntas entre allegados y ciudadanos.

Nazario explicó que se trata de un “temblor esencial”, una condición neurológica benigna que provoca movimientos involuntarios, usualmente rítmicos, que pueden acentuarse con el estrés, el cansancio o el consumo de cafeína, y que no afecta su capacidad cognitiva ni su desempeño.

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“Hace años notamos este movimiento y fuimos evaluada por un neurólogo. La condición existe, es benigna y no afecta mi capacidad cognitiva”, precisó.

Alcaldesa de Loíza publica mensaje sobre su salud ( Fotocaptura Facebook )

Asimismo, subrayó que la condición no requiere medicación en este momento y que no limita sus funciones como alcaldesa, reiterando que continuará ejerciendo su cargo con normalidad.

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“Esta condición no me limita en ninguna manera”, aseguró finalmente.

Según el portal especializado MedlinePlus.gov, el temblor esencial es uno de los más comunes y afecta a hombres y mujers por igual. Tiende a ser más diagnosticado en personas mayores de 65 años.

Si un temblor esencial ocurre en más de un miembro de una familia, se denomina temblor familiar. Este tipo de temblor esencial se transmite de padres a hijos (hereditario).

Nazario Fuentes también es sobreviviente de cáncer de seno, diagnóstico que enfrentó hace décadas y del que logró recuperarse tras someterse a tratamiento médico, una experiencia que ella misma ha descrito como transformadora en su vida personal y profesional.