La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, recomendó este sábado a los conductores a no utilizar la carretera PR-187, que transcurre entre Piñones a la zona urbana de este municipio, debido a los peligros que representa el evento de marejadas que se registra.

Según aceptó, las condiciones actualmente no están como para detener el tránsito en la vía, ya que dijo la marejada ha bajado. Esto ha ocasionado que el agua del mar y la arena hayan dejado de entrar hacia la zona del pavimento. No obstante, insistió que “es mejor precaver”.

Explicó que esta mañana el personal del municipio se encuentra recorriendo la carretera para recoger la arena que quedó en el pavimento en la zona más impactada, que es desde Boca de Cangrejo hasta el Puente Herrera.

Indicó que a las 9:00 a.m., los empleados se encontraban en la zona de Vacía Talega.

“La Policía Municipal da patrullas constantes y si el agua, no solo arena, si el agua está en la carretera, se cierra. Hay monitoreo constante para tomar acción”, sostuvo.

Nazario indicó que la información que ha recibido es que después de las 4:00 p.m. podrían aumentar nuevamente las marejadas y afectar la zona. Pero, insistió en que, “por precaución, no deben estar transitando la gente por ahí”. Por ello, recurrió a sus redes sociales para hacer el llamado de no transitar por la carretera PR-187.

Ante la situación, la alcaldesa comentó que un chofer de las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) le informó que se decidió cancelar el servicio. Esto representa que se están dejando a los pasajeros en la zona de Piñones y no llegan hasta el área urbana de Loíza.

Una portavoz del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Lismarie Cora, informó que las guaguas de la AMA están siendo “desviadas” en la ruta, debido al evento de marejadas. Comentó que una vez entran a Piñones, llegan hasta la cancha bajo techo José A. Millán y regresan a la estación de Sagrado Corazón, en Santurce. Comentó que si las condiciones mejoran en la vía, podría restablecerse el servicio hasta la zona urbana.

Cabe destacar que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan identificó a la carretera PR-187 como una de las más imapctadas en la advertencia de inundaciones costeras. Otras áreas mencionadas son las Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristina en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jareaito en Arecibo; Las Boca en Barceloneta; Machuca en Manati; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; así como Barrio Espinal en Aguada.

Por otro lado, la alcaldesa informó que estas marejadas no han ocasionado ninguna emergencia en Loíza, hasta el momento.