La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, puso el grito en el cielo ante el aumento en la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que entraría en vigor el próximo 1 de julio.

Maldonado González ha denunciado durante años el pobre servicio que reciben los abonados en el municipio, y que incluso a algunos le facturan sin tener agua.

“En marzo pasado la presidenta Doriel Pagán Crespo informó la intención de imponer un nuevo aumento de 2% en la tarifa de agua potable, y hoy dice que el golpe va a ser de 5%, efectivo el 1 de julio de 2022. Aquí en Morovis la AAA le está cobrando a los clientes incluso cuando no hay servicio. Eso es inaceptable”, manifestó la alcaldesa hoy en declaraciones escritas.

“En el caso de nosotros en Morovis, no hay manera de pagar un aumento por un servicio que no se provee con constancia y calidad. Esta no es una situación de hoy, llevamos años haciendo los reclamos a nombre de nuestras comunidades. Desde las oficinas en San Juan se envían unas comunicaciones que no reflejan la realidad de lo que está sucediendo”, criticó.

Según la nueva estructura tarifaria de la AAA, un cliente residencial que consume hasta 10 metros al mes, pagaría $28.15 o $1.33 más que el costo actual. Asimismo, un cliente comercial con consumo de hasta 10 metros cúbicos, vería un aumento de $2.64 en su factura mensual, pasando a pagar $55.99 al mes.

Mientras, un cliente residencial con servicio de agua y alcantarillado consumiendo 13 metros cúbicos al mes, pagaría $44.17 o $2.80 menos al costo actual por ese nivel de consumo.

El cambio en los costos sería para atender la inflación y los costos de energía, y también para simplificar la factura, según la AAA.

Maldonado González recordó que para oponerse al aumento, el público tendrá hasta el próximo 26 de mayo para someter sus comentarios al correo electrónico tarifas2022@acueductospr.com o a la dirección postal PO Box 360181, San Juan, PR 00936-0181.