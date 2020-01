“Voy a tener una casita nueva y la voy a disfrutar”.

Así lo exclamó doña María Cotto quien recibió de las manos de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, las llaves de su nuevo hogar, una vivienda resiliente de 800 pies cuadrados que compartirá con su esposo Franklyn Capacetti quien tiene una prótesis en una pierna.

Esta es una de diez casas construidas en pvc y hormigón que integrarán la comunidad Villa Esperanza, en Cantera, Santurce, las cuales quedaron destrozadas tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017.

Las familias fueron seleccionadas por sus propios vecinos para que el municipio junto a la compañía PVcasa de Ohio les construyeran nuevas casas 100% solarizadas, con cisterna, resistentes a vientos huracanados de 195 millas por hora y a movimientos sísmicos hasta de magnitud 7.0.

Todavía quedan 1,000 casas con toldos azules solo en el caño Martín Peña y alrededor de 900 en otras partes de San Juan, de un total de 2,600 que quedaron sin techo para la fecha de los eventos atmosféricos. Estas no necesariamente están completamente sin techo, aclaró Cruz Soto.

La casa que se entregó hoy se construyó con una inversión de $134,806 de fondos municipales, la familia pagó a la compañía $24,000 que les dio la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y otros $3,000 en materiales que fueron donados por el propietario de la empresa, Mark Fuerst.

También recibieron un cheque de $500 y se le equipó con nevera, estufa de gas, lavadora y secadora de gas.

Durante la actividad, Cruz Soto narró que advino en conocimiento del caso de doña María durante un recorrido por Cantera con la producción de un programa de Zac Efron para Netflix luego del paso de los huracanes.

Dentro de los próximos dos meses Cotto recibirá el título de propiedad de su casa que está construida en terrenos del municipio de San Juan.

El 8 de febrero a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m. se llevarán a cabo las primeras reuniones de orientación para repartir más de 400 títulos de propiedad a esta comunidad.

“La casa tiene todo lo necesario para cumplir con la American with Disabilities Act, cualquier persona que tenga una necesidad de movilidad va a poder utilizar esta casa”, explicó la alcaldesa.

Se espera que para fin del próximo mes se entreguen las casas a otras nueve familias, que costaron alrededor de $70,000.

Escuelas del municipio siguen su itinerario

Las escuelas del municipio de San Juan y el Colegio Universitario de San Juan, están operando con su itinerario regular, tras los sismos de las pasadas semanas.

“Las tres escuelas del municipio de San Juan fueron evaluadas después del terremoto de enero 7 fueron reevaluadas nuevamente después del que se sintió de 5.9, no sufrieron daños estructurales y están funcionando en su horario regular y abrieron en el término regular”, señaló.

Cruz Soto le solicitó al Departamento de Educación que le rinda un informe sobre condiciones en las que se encuentran las escuelas del sistema público en San Juan, cuántas recibieron daños, las que no están aptas y las que fueron construidas de acuerdo con los códigos el 1987 y aquellas que son no son resistentes a sismos. “La evaluación preliminar en las escuelas del municipio de San Juan era sobre si habían sufrido daño estructural, la contestación es no. En el próximo mes se está haciendo una evaluación más a fondo para que nos certifiquen que las escuelas fueron construidas de acuerdo al código del 1987 y que resisten (sismos)”, detalló.