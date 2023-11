Ponce. Aunque reconoció que hizo donativos políticos, la alcaldesa interina de la Ciudad Señorial, Marlese Sifre Rodríguez, negó este jueves que el suspendido ejecutivo municipal, Luis Irizarry Pabón, le haya solicitado dinero para pagar un préstamo personal de $50,000 que utilizó para financiar su campaña electoral de 2020.

En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Alcaldía, Sifre Rodríguez confirmó que hizo aportaciones al Partido Popular Democrático (PPD), que iban dirigidas al comité de campaña de Irizarry Pabón. Sin embargo, no precisó si las aportaciones fueron realizadas en efectivo o mediante la aplicación de ATH Móvil.

“El alcalde de Ponce ni como alcalde, ni como candidato, ni como doctor, ni como amigo, nunca, jamás, nunca, me solicitó ni pidió dinero alguno”, agregó la alcaldesa interina, quien respondió con un “sí” a la pregunta de si pondría las manos en el fuego por Irizarry Pabón.

PUBLICIDAD

Planteó, además, que las aportaciones las pudo haber hecho “de muchas formas” y que “eso consta en los récords del Contralor Electoral”. Sin embargo, no respondió si los donativos los hizo personalmente o mediante un tercero. “No voy a entrar en más detalles con relación a las aportaciones porque eso, en su momento, se va a ver”, afirmó.

Las declaraciones de Sifre Rodríguez surgen a solo 24 horas de que Irizarry Pabón haya sido suspendido como alcalde por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), luego de que la jueza Adria Cruz, del Tribunal de Ponce, encontrara causa para arresto contra el ejecutivo, que se encuentra cumpliendo su primer término en el ayuntamiento.

Marlese Sifre Rodríguez, alcaldesa interina de Ponce. ( Carlos Rivera Giusti )

Contra el suspendido alcalde pesan dos violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y por dos infracciones al Artículo 251 del Código Penal de Puerto Rico, por enriquecimiento injustificado, por, supuestamente, solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000.

“Yo fui llamada a emitir una declaración jurada (ante el Departamento de Justicia), al igual que los veinte tantos (funcionarios) que mencionan. Eso no implica que yo soy acusada, eso no significa que estoy implicada y eso no significa que yo haya cometido delito alguno”, indicó Sifre Rodríguez, quien lleva 23 años trabajando en el municipio.

No obstante, al ser cuestionada sobre el informe de la Oficina del Contralor Electoral, donde se plantea que Irizarry Pabón, presuntamente, tenía la expectativa de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo donativos a varias personas, destacó que el mismo está siendo impugnado.

PUBLICIDAD

“Hice aportaciones al Partido Popular”, insistió Sifre Rodríguez, quien además respondió con un “no voy a contestar esa pregunta” cuando se le cuestionó si les envió dinero a integrantes del comité de finanzas de la campaña de Irizarry Pabón como parte de las aportaciones que hizo. “Hice aportaciones al PPD”, recalcó.

“Eso forma parte de una investigación y el caso está ahora mismo en los tribunales”, dijo. “El informe del Contralor, (que) todo el mundo ha tenido acceso al mismo, ahí establece quiénes han dado aportaciones al Partido Popular. Yo he dado aportaciones al Partido Popular”, destacó Sifre Rodríguez, a preguntas de periodistas.

Acompañada de empleados y miembros de la Legislatura Municipal, así como los senadores Ramón Ruiz Nieves y Marielly González y el representante José “Cheito” Rivera Madera, aseguró que el suspendido alcalde no condicionó su nombramiento a que hiciera alguna contribución a su comité de campaña.

“Ya dije que hice una declaración jurada. No sé si voy a ser citada o no. Así que, de verdad, quiero mantener este asunto en las manos de los abogados, que son los que están llevando el caso. Me reafirmo, al igual que todos mis compañeros y, estamos claros y seguros de la inocencia de nuestro alcalde”, expresó.

De paso, indicó que no ha sido entrevistada o citada por las autoridades federales referente a asuntos relacionados con Irizarry Pabón.

A la crítica de que no está capacitada para sustituir a Irizarry Pabón y que no ha sido leal durante el proceso judicial, destacó que “está enfocada en seguir trabajando”. “Este no es un asunto de Marlese Sifre”, abundó la alcaldesa interina, quien planteó que le seguirá dando continuidad a todos los planes que había encaminado Irizarry Pabón.

Cuestionada sobre si buscará convertirse en la alcaldesa de Ponce en las próximas elecciones generales de 2024, respondió: “Soy alcaldesa interina y tenemos un alcalde”.

“Ponce tiene alcalde. Ponce tiene un alcalde que fue elegido por su gente y por su pueblo. Está suspendido, no es destituido. Tiene derecho a tener su juicio justo y tiene derecho a demostrar toda su inocencia. Mientras eso ocurre, esta servidora… dará continuidad a los servicios y seguiremos enfocados en servirle a nuestra gente como lo hemos hecho hasta ahora, sin bajar la cabeza”, puntualizó.