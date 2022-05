Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) le ven pocas probabilidades al caso que radicará mañana el Panel del Fiscal Independiente (PFEI) contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez.

Al mismo tiempo reclamaron, que la controversia que rodea la investigación contra Rodríguez y otros empleados del municipio no le restará votos al PPD en la Sultana del Oeste.

El pasado 31 de marzo, el PFEI suspendió sumariamente al Alcalde mayagüezano, luego de asignar fiscales especiales para investigar las actuaciones de Rodríguez relacionadas con la Corporación Mayagüez Economic Development Inc. La investigación inicial ,también incluyó el manejo de una inversión de $9 millones en fondos legislativos asignados para financiar un hospital de trauma.

“En cuanto a las acusaciones que podría someter el FEI, al Alcalde se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario, por lo que se le debe dar el espacio a que se realicen los procesos en los tribunales del País”, expresó el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, quien dijo que el pasado 31 de marzo suspendió a Rodríguez de la presidencia municipal y de sus posiciones políticas hasta que se adjudique la controversia de manera final y firme.

Además dijo que designó al secretario general de la colectividad, Ramón Luis Cruz Burgos para llevar a cabo el proceso de reorganización del PPD en Mayagüez.

“Nosotros tenemos el control del comité municipal y lo tengo yo como secretario general. Desde el pasado 31 de marzo, he estado visitando Mayagüez en varias ocasiones, he comenzado la reorganización del comité municipal y este jueves estoy allí de nuevo. Así que a nivel político nosotros encaminamos la reorganización bajo mi mandato y la continuamos”, indicó Cruz Burgos.

En cuanto a la radicación de los cargos dijo que están a la espera de qué es lo que va a someter el PFEI. “Vamos a estar muy pendiente como partido de cuáles van a son las alegaciones del FEI. Todos conocemos el récord del FEI en Puerto Rico y conocemos también lo que dijo el FEI y lo que dijeron las autoridades federales sobre la investigación de Mayagüez. Las autoridades federales dijeron en la conferencia de prensa que el municipio de Mayagüez era víctima y el alcalde no era tarjeta de investigación en el proceso de la investigación que condujo a unos arrestos”, sostuvo.

“El FEI está anunciando unos cargos que radicará mañana, vamos a ver lo que son, los vamos a atender. Nosotros no le vamos a dar espacio a la corrupción ni en Mayagüez, ni en ningún sitio. Funcionario público que cometa actos de corrupción, funcionario público que nosotros vamos a actuar rápido, pero queremos ver lo que va a someter el FEI mañana”, agregó Cruz Burgos.

¿Debe renunciar el alcalde?, se le preguntó.

“No sabemos que es lo que van a radicar el FEI”, indicó el también representante a la Cámara.

En torno al proceso de reorganización detalló que son 29 unidades electorales, de las cuales dijo que este jueves deben estar completadas las primeras diez. Añadió que a la luz de lo ocurra con la radicación del caso, tomarán la decisión de abrir o no la elección de la presidencia del comité municipal.

Rechazó que la controversia que ha generado la investigación contra el alcalde afecte las posibilidades del PPD de retener el poder en Mayagüez. “Yo estoy reorganizando cerca de tres o cuatro unidades cada vez que voy y todas han superado el quorum que necesitamos para reorganizar. La participación ha sido masiva. Mayagüez es un municipio popular, su base electoral es muy fuerte allí. Los resultados electorales históricos lo demuestran así”, indicó Cruz Burgos.

Reconoció no obstante, que en la pasada elección general, Rodríguez sufrió una reducción de votos. “No es directamente proporcional con las demás candidaturas, quien redujo respaldo fue la candidatura de alcalde, las demás se mantuvieron fuertes. De cara a lo que queda de reorganización a la próxima elección no tengo duda que el trabajo de reorganización va a redundar en una solidificación del partido allí y quien sea nuestro candidato en la próxima elección gane la alcaldía”, sostuvo.

Dijo que se le han acercado personas interesadas en ocupar la Alcaldía. “Lo han expresado públicamente y hay otras que lo están considerando, todo va a depender finalmente de cuándo abramos la candidatura, las realidades políticas de cada uno de ellos y las realidades de la investigación contra el alcalde”, agregó Cruz Burgos.

“Hay que dar el espacio, hay que esperar que el proceso culmine. No sabemos si van a encontrar causa, si no habrá causa. Así que tenemos esperar a que el proceso concluya para establecer lo qué debe hacer o no el alcalde de Mayagüez”, dijo por su parte la senadora por el distrito de Mayagüez, Migdalia González Arroyo.

Al preguntársele si el caso lacera la imagen del municipio, la senadora indicó que “siempre se incide sobre la imagen que pueda tener el municipio, pero tenemos que ver que es lo que se decide y que sepamos qué en realidad ocurrió dentro del municipio para poder emitir cualquier tipo de opinión”.

Dijo también que el FEI ha trabajado varios casos que han terminado en nada. “Vamos a ver qué sucede, pero no le veo posibilidades a que el caso culmine con una sentencia negativa en contra del Alcalde”, expresó.

“Él es inocente hasta que se pruebe lo contrario, hay que ver… si cometió algún delito que le aplique toda la ley, sino, pues espero que salga bien en el caso. Estos no son casos tan sencillos, esto no es robo de fondos públicos. Esto son unas transacciones financieras donde me parece que lo se está imputando tal vez es un grado de negligencia más que otra cosa y esos son casos complejos de probar”, dijo por su parte, el senador Juan Zaragoza Gómez.