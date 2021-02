La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro reveló esta mañana las razones que la llevaron a decidir retirarse de la política electoral.

Ayer en la tarde, la también abogada, publicó una carta abierta en sus redes sociales anunciando su retiro político luego de siete años.

Esta mañana en entrevista radial por Radio Isla 1320, Lúgaro hablo de dos factores que la llevaron a tomar esa determinacion, el primero,según narró, fue el tener que manejar ataques lanzados hacia su hija.

“No te puedo negar que ese es un factor que de alguna forma incide en la decisión, pero no es lo que le da mayor peso. Mi familia me ha ayudado durante este proceso, mi familia conoce por qué yo entré a la política electoral y conocen lo política que puede ser la política electoral y es lamentable que desde tan pequeña mi hija haya tenido que ver como vivimos donde ya no hay líneas profesionales o éticas”, mencionó la líder del MVC.

Relacionadas Alexandra Lúgaro anuncia retiro de la política electoral

Lúgaro también aceptó que la parte económica influyó en su retiro de la vida política que comenzó en 2015 cuando lanzó su primera candidatura a la gobernación de manera independiente.

“También sin duda la parte económica. Yo he estado seis años buscar continuando ayudar al País y durante ese proceso uno no está devengando ingresos, hemos tenido que hacer un sinúmero de arreglos, la niña pues ha tenido que mudarse... la verdad es que hemos hecho tantas cosas para poder subsistir y poder seguir ayudando en este proceso y la verdad es que llega un momento en que uno también tiene que consoderar que uno tiene unas responsabilidades familiares”, aceptó.