La portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, Daphne Barbeito, urgió al Gobierno a mantener una comunicación eficaz con los operadores de cruceros ante la cancelación ayer del Carnival Magic a consecuencia de la manifestación anunciada contra el contrato de LUMA Energy, y evitar pérdidas económicas.

Barbeito indicó que la nave, con capacidad para más de 4,000 pasajeros, estaba supuesta a llegar a San Juan ayer a las 2:00 de la tarde y permanecería hasta las 11:00 de la noche.

“El miércoles supimos de la cancelación por parte de los operadores de tours, que advinieron en conocimiento de que, lamentablemente, no iba a venir debido a la manifestación programada. Cancelaron todo”, explicó la portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico.

Analizó que la pérdida económica, pudiera rondar los $400,000 en el gasto que los visitantes hacen una vez desembarcan.

“El gasto exclusivamente de pasajeros, sin contar impuestos, pago a la Autoridad de Puertos, etcétera, pudiera estimarse entre $360,000 y $400,000. Esto es en compra de tours, establecimientos y restaurantes de las personas que están en tránsito, porque si hubiese sido en puerto base, era el doble. El Carnival Magic tiene una capacidad de hasta 4,724 pasajeros, pero el cálculo lo hacemos basándonos en 4,000″, manifestó.

Barbeito exhortó al Gobierno a “no bajar la guardia” con la industria de cruceros, pues el tránsito -según opinó- ha disminuido.

“Ahora mismo, el próximo crucero que vendrá será para el 5 de septiembre. Tiene que haber un mínimo de tres megacruceros en el muelle para que se empiece a ver un desarrollo económico. Ahora mismo no tenemos la frecuencia que deseamos de la cantidad de cruceros llegando a la Isla y no podemos permitir que los pocos que lleguen se vayan. Destinos como Cozumel (México) y Bahamas reciben entre 60 y 80 cruceros al mes; nosotros solamente recibimos de ocho a 10 al mes… y el Caribe no está igual, es Puerto Rico”, enfatizó.

Por su parte, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) indicó en declaraciones escritas que al conocer la determinación de Carnival Cruise Line LLC sobre la cancelación del Carnival Magic hubo conversaciones para adelantar su llegada. La agencia clarificó que el arribo estaba pautado para las 4:00 p.m., una hora antes de la convocatoria a la manifestación.

“La línea de cruceros tomó dicha determinación tras haber analizado el posible impacto por contratiempos o cancelaciones de excursiones y tours, y en la experiencia en general de los cruceristas que nos visitan, pues su hora de llegada coincidía con las manifestaciones convocadas. El barco llegaba a las 4:00 p.m., se les sugirió intentar adelantar la llegada, pero no es un asunto sencillo, y no era posible”, indicó Crystal Bell, directora de Acceso Aéreo y Marítimo de la CTPR.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico nos mantenemos en comunicación con las entidades municipales y estatales pertinentes y con las líneas de cruceros”, agregó Bell.

Anoche, durante las protestas de ciudadanos frente a La Fortaleza que exigen la cancelación del contrato con el consorcio LUMA Energy se produjeron actos de violencia que terminaron con manifestantes y agentes policiacos lesionados.

Barbeito exhortó a unir esfuerzos para, en lo que “nos aseguramos que entre el nuevo privatizador” para operar varios terminales del puerto de San Juan, haya una comunicación efectiva con las compañías de cruceros.

“Hubo una conversación con ellos, se dio el proceso, pero tarde. ¿Desde cuándo sabemos que estaba la manifestación? Cuando le toque al privatizador, pues esos son otros 20 pesos. Esa conversación tiene que darse”, recalcó.

“La Alianza Turística por Puerto Rico y sus componentes siempre estamos disponibles para sentarnos con el DMO (Destination Marketing Organization), con la Autoridad de los Puertos, con (la Compañía de) Turismo para establecer una estrategia y que los operadores de cruceros se sientan seguros de entrar a Puerto Rico, porque no nos podemos dar el lujo de que cancelen sus visitas”, finalizó Barbeito.

Hace unas semanas, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que se seleccionó a la empresa San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding, para que opere, administre, realice diseños y mejoras, expanda, modernice y ofrezca mantenimiento a varios terminales del puerto de San Juan a través de una Alianza Pública Privada.

Con este cambio de administración y las mejoras que tendrá que hacer la empresa en los próximos 30 años, que se proyectan serán de $425 millones, se espera que se puedan ampliar las paradas de tránsito de cuatro a ocho cruceros al unísono en los muelles 1, 3 y 4 en el Viejo San Juan, 11 al 14 en Puerta de Tierra, así como los Panamericanos 1 y 2, en la zona del Distrito de Convenciones. Además, se proyecta que la Isla pueda acoger los megacruceros que se han anunciado que se construyen y que se aumente de 1.8 millones a 5 millones el tránsito de cruceristas por la Isla.