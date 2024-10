La comisionada residente y candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón confirmó hoy que tuvo un encontronazo con el aspirante al Senado por el Proyecto Dignidad (PD), César Vázquez, quien alegó, volvió a cuestionar si su embarazo fue real.

En octubre de 2023, el también presidente de Proyecto Dignidad aludió en la emisora radial WKAQ-580, que era “otra mujer” quien cargaba en su vientre a los hijos de González Colón, refiriéndose a que esta había optado por un vientre subrogado aunque decía públicamente que estaba embarazada de gemelos.

“Hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva esos niños. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera”, comentó Vázquez en esa entrevista.

Posteriormente,tras una ola de críticas, y luego de que el doctor de la comisionada residente enviara un documento certificando que esta estaba embarazada, el candidato se retractó y pidió disculpas.

Un año despúes, el tema parece no haber sido superado.

Y es que según narró González Colón en entrevista con el referido espacio radial, ayer cuando saludaba a quienes estuvieron presentes en el debate por la candidatura a la comisaría residente en Washington DC., que se celebró en WAPA Televisón, Vázquez se le acercó y volvió a cuestionar su embarazo.

“Durante el debate a comisionado residente el candidato (al Senado por Proyecto Dignidad, César Vázquez) fue a saludarme, cosa que devolví el saludo. Sin embargo, vino también a cuestionarme que yo no había dado a luz a mis hijos, que yo tenía un vientre subrogado. Yo creo que ya hay que ponerle un punto final a esto, es una falta de respeto”, precisó la también presidenta del PNP.

González Colón se expresó “indignada” por todavía, tras haber traído a sus hijos al mundo, seguir dando explicaciones sobre su proceso de gestación.

“Cuestionar mi barriga, mi embarazo y que di a luz a mis hijos, a mí me indigna”, dijo.

“¡Es un atrevido!”, agregó molesta.

La candidata aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que militan en Proyecto Dignidad.

“Como mujer me tiene que indignar que un candidato político sea tan canalla. ¿Debería cuestionarle el embarazo a una mujer? Cuestionar si yo parí o no parí a mis hijos. Ya está bueno. Yo he visto en mi carrera política tanto, pero nunca había visto una cosa tan baja, de llegar a una cosa como esta”, precisó.

“Yo creo que este señor no tiene ninguna dignidad para aspirar a ningún cargo… Si esta es la calidad, y esto es lo que representa ese partido, el Pueblo de Puerto Rico debe repudiarlo, las mujeres deben repudiarlo”, cerró diciendo.