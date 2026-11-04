El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, reaccionó este miércoles a la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos y expresó optimismo sobre lo que pudiera representar para Puerto Rico el nuevo escenario político en el Congreso.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Hernández sostuvo que los resultados reflejan el deseo de los estadounidenses de un cambio y de que el Gobierno concentre sus esfuerzos en reducir el costo de vida.

“El pueblo estadounidense, como el pueblo de Puerto Rico, quiere un cambio y que su gobierno se enfoque en bajar el costo de vida”, expresó.

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El funcionario también destacó la relación que mantiene con dos figuras demócratas que asumirían posiciones de liderazgo en el Congreso: Hakeem Jeffries, quien presidiría la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, quien sería líder de la mayoría en el Senado.

“Puerto Rico se beneficiará de tener a un amigo como Hakeem Jeffries presidiendo la Cámara de Representantes y a Chuck Schumer como líder de la mayoría en el Senado”, afirmó.

Hernández concluyó su mensaje con una expresión de optimismo ante el resultado electoral: “¡Amanecemos con esperanza!”.