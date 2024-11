Luego de denunciar escollos en los centros de votación, la candidata a la comisaría residente en Washigton D.C. por el Ana Irma Rivera Lassén (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén, instó a los electores a no quitarse de las filas y compartió que el partido presentó un mandamus para detener a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de continuar con el conteo del voto adelantado desde las 5:00 p.m.

“Hay que denunciar cualquier intento de no hacer lo correcto por la CEE. No se quiten. Manténganse en las filas. Este pueblo está listo para un cambio, que gane la esperanza”, manifestó la senadora desde su comité de campaña, en el Paseo de Diego, en Río Piedras.

Luego de ejercer su derecho al voto en la Escuela Eleanor Roosevelt, en Hato Rey, aseguró que será un escrutinio complicado por las múltiples formas de sufragio que se han llevado en esta elección, entre ellos el voto mixto que pidió la Alianza por Juan Dalmau, del PIP, y por ella en la papeleta estatal.

“Fue bien cuesta arriba aparecer en la papeleta, que tuve que estar luchando todo el tiempo, mi derecho a estar en la papeleta hasta que finalmente lo logré, que me quitó un tiempo grande de poder hacer campaña lo mejor posible, pero aquí estamos. Yo no me quito tampoco tan fácilmente. Estoy acostumbrada a vencer muchos obstáculos y creo que es una prueba de que yo sigo para adelante”, enfatizó la senadora.

La también coordinadora del MVC enfrentó un pleito judicial incautado por el Partido Popular Democrático (PPD) que buscaba sacarla de la papeleta por no haber recogido endosos, pero el Tribunal Supremo concluyó mantener su candidatura. “Fue emocionante cuando llegó el momento de verme en la papeleta realmente y votar”, destacó la candidata endosada por congresistas boricuas y latinos en el Congreso de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, insistió que “el pueblo entero de Puerto Rico está desconfiando en este momento, lamentablemente”. “La gente debería sentirse que tiene la confianza de que todos los votos serán contados”, puntualizó.

Rivera Lassén opinó que el Partido Nuevo Progresista se están yendo por encima ahora hasta del reglamento” con el conteo del voto adelantado. “Eso es una prueba de las irregularidades adicionales que van a haber aquí. Todas las comisiones de todos los partidos menos el PNP, estuvieron en contra de seguir adelante con ese conteo”, recalcó.

“Una de las cosas más importantes que uno tiene que tener es paciencia. Porque si tú no tienes paciencia, puedes tomar decisiones equivocadas y no tienes, entonces, la capacidad de llegar a la próxima etapa. Creo que esta ha sido un proceso que me ha enseñado muchas maneras de enfrentar dificultades”, agregó al recalcar que se ha encontrado con personas con diferentes intersecciones en su caminar hacia la elección.

Agregó que la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, radicó junto al Partido Popular Democrático (PPD) radicaron un mandamus cuestionando la determinación de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla. Rivera Lassén aguarda que la determinación del Tribunal de San Juan se tome lo antes posible.

“Esta es una elección histórica, no solamente por toda la diversidad de organizaciones políticas, sino por el concepto de unión de la Alianza. Hay muchas candidaturas que son independientes y eso también es un reto. En el caso nuestro, tenemos dos candidaturas que son nominación directa, así que esta es unas elecciones que van a tener mucho voto mixto, mucho voto por candidaturas, excluyendo también candidaturas independientes. Imagínense ustedes la complejidad de esto”, comentó la candidata.