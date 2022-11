“Hace falta un cambio de batuta”.

A partir de febrero del próximo año, Ángel Figueroa Jaramillo no fungirá como presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), gremio que cobija a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Figueroa Jaramillo, quien dirige la Utier desde el año 2008, pasará el batón el próximo 25 de febrero cuando juramente Josué Mitja, actual presidente del Capítulo de Costa Sur.

Mitja fue nominado sin oposición en la pasada convención del sindicato celebrada a principios de noviembre.

“Hay un choque de emociones, uno ha dado mucho de su tiempo para liderar un sindicato de los más importantes del país. Para mí siempre ha sido un honor y privilegio hacerlo, porque todavía sigo siendo presidente, en ese sentido hay emociones, sin embargo, uno también tiene que reconocer que hace falta un cambio de batuta. Es importante destacar que este es mi último término, ya estaba preparado para este evento, y se dio el espacio, el momento llegó”, afirmó Figueroa Jaramillo.

“El reglamento de la unión, hasta hace tres meses, no me permitía volver a aspirar porque este era mi tercer término de un segundo evento. Digo segundo evento porque se enmendó la constitución (de la Utier) en un momento dado y pude correr tres términos más, por eso es que he estado tantos años, los primeros años eran dos términos de tres, se enmienda el reglamento y añaden tres términos de tres y pude volver a correr”, explicó.

“Le he dedicado 34 años al servicio público a través de la unión, ya también llegó el momento de mi jubilación. Ya me jubilé, pero en septiembre se enmendó el reglamento que permite a un jubilado dirigir la Utier, sin embargo, ya estaba planificada mi salida en carácter personal. Entiendo que hace falta que también los jóvenes asuman la responsabilidad”, aseguró. “Uno tiene que reconocer también cuando el espacio hay que dárselo a la nueva generación. No es que estemos huyendo, ni saliendo corriendo”.

Ya jubilado y una vez fuera de la presidencia, Figueroa Jaramillo no descartó continuar sus luchas desde otros espacios, “que en su momento se anunciarán”. Dejó claro que no dará el brinco hacia LUMA Energy.

Tampoco expresó remordimiento sobre su tiempo en el liderato, pues “fueron momentos de esfuerzo y sacrificio por lo que uno ama y cree, y con la verdad siempre por delante”.

“Si tuviera que volver a vivir momentos similares bajo la presidencia de la Utier, lo haría”, reflexionó.