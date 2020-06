El representante Ángel Matos dijo que conversó con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, tras el incidente en el que prácticamente lo invitó a pelear en el hemiciclo tras la aprobación sin debate de enmiendas a la reforma electoral.

El revolú en el hemiciclo

Según dijo Matos en entrevista con WKAQ 580 AM, él no se iba a prestar a pelear con el líder camera y adimitó que le sorprendieron las expresiones amenazantes de Méndez porque no es una persona “pendenciera”.

Su explicación de lo que pasó ayer, y que quedó parcialmente documentado en un video compartido por el representante Manuel Natal, fue que no les dieron a las minorías oportunidad de debatir las enmiendas a la reforma electoral y él comenzó a reclamar desde el hemiciclo.

Al Presidente de la Cámara no le gustó que se le cuestionara por aprobar el #RoboElectoral sin permitir debate.



Procedió entonces a invitar a pelear al representante @angelmatos en el salón aledaño al Hemiciclo. Sus empleados lo tuvieron que aguantar. pic.twitter.com/bvZFHkEYQT — Manuel Natal Albelo (@manuelnatal) June 1, 2020

“En Carolina no nos dejamos. Si usted viene a atropellar, a abusar, usted va a tener a su legislador de frente”, dijo Matos.

Luego vinieron las expresiones de Méndez invitándolo al salón comedor, mientras legisladores y asesores se acercaban a ambos, como poniendo distancia entre ellos. Matos finalmente no bajó en ese momento.

“Dos legisladores en Puerto Rico yéndose a las pescoza’s sería la vergüenza mundial”, dijo Matos. “Lo menos que merece este país es que dos legisladores se vayan a las pescoza’s”, indicó.

Matos informó que finalmente él y Méndez pudieron conversar sin mayores contratiempos.

“Cuando las aguas bajaron, Johnny Méndez y yo hablamos”, afirmó Matos. “De mi parte, ni querella ni na’”, expresó.

El legislador dijo que no tiene explicación para la reacción del presidente o su decisión de prohibir el debate sobre la medida porque él “tenían los votos”.