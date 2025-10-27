El alcalde interino del Municipio Autónomo de Dorado, Aníbal José Torres, informó hoy la radicación oficial de toda la documentación requerida para aspirar a la vacante de alcalde de Dorado.

El también exsenador busca llenar la poltrona municipal tras el fallecimiento del alcalde Carlos A. López Rivera, quien dedicó más de cuatro décadas al servicio y progreso de su pueblo.

“Con profundo respeto por el legado de nuestro querido alcalde Carlitos López y con el compromiso de continuar su visión Dorado 2035, he radicado oficialmente mi aspiración para servirle a mi pueblo desde la posición de alcalde”, expresó a través de declaraciones escritas.

Torres se desempeñaba como administrador municipal de Dorado, y asegura que busca continuar los proyectos de López Rivera para continuar “transformando a Dorado en el verdadero Paraíso de Puerto Rico”.

El aspirante destacó que su decisión surge del “profundo amor y respeto” que siente por su pueblo, y de la responsabilidad de mantener viva la obra y la visión que guiaron al Municipio hacia el desarrollo económico, social y comunitario que hoy distingue a Dorado.

“Dorado sigue siendo un ejemplo de planificación, progreso y esperanza. Esa es la ruta que trazamos junto a Carlitos y que seguiremos fortaleciendo con la participación de nuestra gente. El futuro de Dorado continúa firme, con el mismo espíritu de servicio y la misma fe en nuestro pueblo”, concluyó Torres.

La elección para ocupar la vacante de alcalde se llevará a cabo el domingo, 16 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.