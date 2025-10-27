Aníbal José Torres oficializa su aspiración a la alcaldía de Dorado
El PPD realizará una elección especial para llenar la vacante.
El alcalde interino del Municipio Autónomo de Dorado, Aníbal José Torres, informó hoy la radicación oficial de toda la documentación requerida para aspirar a la vacante de alcalde de Dorado.
El también exsenador busca llenar la poltrona municipal tras el fallecimiento del alcalde Carlos A. López Rivera, quien dedicó más de cuatro décadas al servicio y progreso de su pueblo.
“Con profundo respeto por el legado de nuestro querido alcalde Carlitos López y con el compromiso de continuar su visión Dorado 2035, he radicado oficialmente mi aspiración para servirle a mi pueblo desde la posición de alcalde”, expresó a través de declaraciones escritas.
Torres se desempeñaba como administrador municipal de Dorado, y asegura que busca continuar los proyectos de López Rivera para continuar “transformando a Dorado en el verdadero Paraíso de Puerto Rico”.
El aspirante destacó que su decisión surge del “profundo amor y respeto” que siente por su pueblo, y de la responsabilidad de mantener viva la obra y la visión que guiaron al Municipio hacia el desarrollo económico, social y comunitario que hoy distingue a Dorado.
“Dorado sigue siendo un ejemplo de planificación, progreso y esperanza. Esa es la ruta que trazamos junto a Carlitos y que seguiremos fortaleciendo con la participación de nuestra gente. El futuro de Dorado continúa firme, con el mismo espíritu de servicio y la misma fe en nuestro pueblo”, concluyó Torres.
La elección para ocupar la vacante de alcalde se llevará a cabo el domingo, 16 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.