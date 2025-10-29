Dorado ya tiene nuevo alcalde.

El administrador municipal y exlegislador Aníbal José Torres fue certificado como alcalde en propiedad, según se informó este miércoles en las redes sociales de Dorado.

“De forma democrática, Aníbal José Torres se convierte hoy en alcalde de Dorado. Al culminar el periodo establecido, sin que se radicaran otras candidaturas, Aníbal José Torres fue oficialmente certificado, convirtiéndose en el nuevo alcalde del municipio. Este evento da paso a una nueva etapa de continuidad, estabilidad y compromiso con el desarrollo de Dorado. Bajo su dirección, el municipio reafirma su rumbo hacia el progreso, la estabilidad administrativa y la visión de futuro que siempre ha distinguido a nuestra gestión municipal”, lee una publicación en las redes sociales del municipio costero.

Tras 38 años en la poltrona municipal, Carlos López Rivera falleció el 17 de octubre, a consecuencia del cáncer de hígado que padecía.

Según dio a conocer la familia del carismático dirigente popular, López Rivera le había pedido a Torres que, de fallecer, completara el cuatrienio al frente del municipio.

Una vez se notificó la vacante, el Partido Popular Democrático (PPD) abrió el pasado 23 de octubre la convocatoria para una elección especial que se celebraría el 16 de noviembre, en la que los doradeños afiliados a la colectividad elegirían al sucesor de López Rivera.

Sin embargo, finalizado el proceso de radicación, el único aspirante que formalizó su candidatura fue Torres, dando paso a que se le certificara como alcalde en propiedad.

Además de su trabajo en el municipio de Dorado, el ahora alcalde fue senador durante un cuatrienio y ocupó posiciones en el ejecutivo como secretario de la Gobernación bajo el mandato de Aníbal Acevedo Vilá. Además, fue director de la Oficina de Asuntos de la Juventud, entre otros cargos.

Se esperaba que esta tarde, el PPD ofreciera una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles.