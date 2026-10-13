El Departamento del Trabajo realizará mañana, miércoles, la Feria de Empleo “En Puerto Rico hay trabajo” en Plaza Las Américas, en Hato Rey.

La secretaria María del Pilar Vélez detalló, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que la feria será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en un local cercano a la farmacia Walgreens, localizada en el primer nivel.

Habrá 80 patronos y unas 2,000 plazas vacantes disponibles, muchas de las cuales pagan más del mínimo federal de $10.50 la hora, “lo que amplía las alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral y mejorar sus condiciones de empleo”, dijo la funcionaria.

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Añadió que “esta es una feria de empleo que no es solo para la empresa privada, sino también para ofertas que están disponibles dentro del gobierno de Puerto Rico”.

Las plazas disponibles están en industrias como la hotelería, alimentos, seguridad, mantenimiento, construcción, salud, servicios, educación, manufactura, banca y ventas, entre otras.

Informó que en la zona de la feria habrá otras agencias estatales y federales ofreciendo servicios. Incluye la preparación del resumé y la otorgación del certificado de buena conducta por parte de la Policía.