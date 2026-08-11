En el segundo turno que les corresponde tener agua potable a la Zona 1 en el racionamiento establecido, residentes de Cupey han denunciado en las redes sociales que todavía no les llega el servicio desde hace casi dos semanas, cuando el Cupey Water System se averió.

El senador Juan Oscar Morales explicó a Primera Hora que en el “chat” que se estableció para mantener comunicación con el sector de San Juan se informó que desde tempranas horas de la mañana personal de la AAA está “abriendo las bombas de incendio para sacar aire”, con la intención de acelerar el proceso para que finalmente el servicio llegue a algunos sectores.

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Informó que ya se realizó el proceso en la urbanización El Remanso, así como en Mansiones de Río Piedras.

“Van vaciando el sistema para ver cuánto recupera… Sacan el aire para acelerar el establecimiento del servicio”, detalló.

Explicó que no todas las zonas de Cupey siguen afectadas. Señaló que, en la madrugada del domingo, horas antes de que se cerraran las válvulas para dar paso a que la Zona 2 tuviese agua como parte del plan de racionamiento, algunas áreas recibieron servicio.

Expuso, a modo de ejemplo, que en la urbanización Los Paseos “nunca llegó”.

Auguró que en este nuevo turno de recibir agua en el racionamiento, estas zonas altas de Cupey demorarían nuevamente en recibir el servicio.

Primera Hora solicitó una reacción de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero no ha sido contestada.

Trascendió que personal de la corporación está reunido con la gobernadora Jenniffer González, quien prometió que durante el día realizará “un anuncio de interés para todos relacionado con este tema”.

El senador Morales cree que el anuncio pudiese estar relacionado a la extensión del racionamiento a los 183,000 abonados que se sirven de Carraízo a turnos de 72 horas, en vez de las 48 horas que se estableció de manera inicial.

“Parece que el ahorro no ha sido el adecuado. El embalse sigue bajando sustancialmente”, expuso el legislador, al recordar que la sequía ha afectado el embalse Carraízo a tal punto que le quedan 0.44 metros para caer en nivel de control y unos siete metros para que tenga que ser sacado de servicio.

La disminución de los niveles del embalse se debe a la sequía que afecta a la zona.

El director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, prevé que el área en que el embalse recoge su agua sea clasificada mañana, jueves, en sequía extrema. Incluiría los pueblos de Gurabo, Carolina, Trujillo Alto, norte de San Lorenzo, Las Piedras, y sur de San Juan, dijo.