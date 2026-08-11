Ante el impacto operacional y económico que la sequía severa y la inestabilidad en el suministro de agua están provocando sobre comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas en la Isla, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) envió comunicaciones formales a dos jefes de agencia para solicitar medidas concretas, coordinación interagencial y participación activa del sector privado en la respuesta a esta crisis.

Las cartas fueron dirigidas a Luis R. González Delgado, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), y Waldemar Quiles, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y presidente del Comité de Sequía de Puerto Rico. “Puerto Rico necesita una respuesta ágil, transparente y coordinada ante una crisis de agua que ya está afectando la operación diaria de miles de negocios”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Che Julio Aparicio.

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“Nuestro llamado es a transformar la emergencia en un plan medible, con responsabilidades claras y resultados verificables. El sector privado no puede ser un espectador; debe formar parte de la conversación y de las soluciones que aseguren continuidad, competitividad y confianza para el país. Esa misma visión debe extenderse al sistema contributivo, impulsando una verdadera reforma que alivie la carga sobre individuos y corporaciones, reduzca los impuestos al 4% y atienda de forma responsable el impacto del IVU, incluyendo la necesidad de revisar su estructura actual para fortalecer el consumo, la inversión y la actividad económica”, añadió Aparicio.

En ambas comunicaciones, la CCPR solicita un plan de acción público, medible y con responsables identificados para atender la continuidad del servicio de agua, particularmente en zonas comerciales afectadas por interrupciones, averías y racionamientos.

La petición incluye la concesión de créditos en las facturas durante el periodo de racionamiento, el compromiso de no imponer ajustes en la factura como resultado de la situación actual, una evaluación integral del Superacueducto, un plan de reducción de agua no contabilizada, protocolos especiales para zonas comerciales, un tablero público de continuidad del servicio y un informe detallado sobre fondos y proyectos relacionados con infraestructura hídrica.

La CCPR también solicitó a la AAA una reunión de trabajo con su equipo de Infraestructura, Operaciones y Finanzas, así como una respuesta escrita a cada una de las solicitudes presentadas.

Mientras, en la comunicación dirigida al DRNA, la Cámara reconoció la reactivación del Comité de Sequía y la intención de actualizar el Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico de 2018. No obstante, solicitó que la actualización incorpore formalmente a la CCPR como representante del sector privado dentro de la estructura de comités del Protocolo, ya sea en el Comité de Acción y Respuesta o en el Comité de Comunicación, para asegurar que las decisiones sobre sequía consideren el impacto real sobre el comercio, la industria, la manufactura, el turismo, la agricultura comercial y los servicios.

Además, la Cámara solicitó una reunión con el secretario Quiles o con el personal técnico del DRNA a cargo de la revisión del Protocolo para conocer el calendario y el proceso de actualización.

La CCPR puso a disposición su red de miembros y gremios para servir como enlace con el sector privado en la difusión de alertas, fases de sequía y medidas de conservación, en coordinación con el Comité de Comunicación.