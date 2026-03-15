La gobernadora Jenniffer González participó este domingo de la simbólica ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de rehabilitación de parte de la carretera PR-181 entre los municipios de Gurabo, Trujillo Alto y San Lorenzo.

El proyecto beneficiaría mayormente a más de 30,000 residentes, muchos de los municipios antes mencionados, que transitan a diario por esa vía.

Según dio a conocer la gobernadora, los trabajos incluirán la reconstrucción del tramo de la PR-181 entre los kilómetros 38.6 y 55.0, y conllevarán labores de escarificado de asfalto existente, repavimentación, marcado termoplástico, instalación de ojos de gato, construcción de cunetones, instalación de vallas de seguridad, control de erosión y la preservación para el puente #2652 sobre el Río Gurabo.

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Específicamente, González detalló que en San Lorenzó se impactaría del kilómetro 38.6 al 39.3, en Gurabo se trabajaría del kilómetro 39.3 al 54.7, y en Trujillo Alto se trabajará del kilómetro 54.7 al 55.

Los trabajos de rehabilitación de la PR-181 se llevarán a cabo con una partida de $11.9 millones de fondos federales, $3 millones de Proyectos Comunitarios que se asignan directamente a congresistas, y $8.9 provenientes de fondos bajo la Ley Bipartita de Infraestructura.

“Ya este contrato se firmó, en el pasado mes de febrero. Mañana (lunes) empieza la construcción”, celebró González.

Durante la ceremonia de primera piedra de los trabajos de reconstrucción de la PR-181, la gobernadora Jenniffer González estuvo acompañada por la senadora federal Ashley Moody. ( Suministrada )

Se espera que los trabajos concluyan “para el primer semestre del 2028”, pues además de tomar en consideración las inclemencias del tiempo, también la mandaría dijo tomar en cuenta el hecho de que “la carretera se mantiene abierta”.

Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario diurno, “por los próximos dos años”, y se emitirán los avisos pertinentes para que los conductores puedan hacer los arreglos necesarios.

“El programarse de esta manera permite el uso de las vías, pero obviamente retrasa el tiempo de construcción”, indicó.

Paralelamente, sostuvo que de los 34 deslizamientos de tierra identificados en Gurabo, se atenderán los tres que están en la PR-181, que ya están en construcción. También trabajarían en un deslizamiento en la PR-941, en el kilómetro 11.3, en el barrio Jaguas, así como “la solicitud de repavimentación en varias vías”.

La gobernadora estuvo acompañada durante el anuncio por la legisladora federal Ashley Moody, senadora por el estado de Florida; la secretaria de Estado y exalcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera; el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González; la alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila, así como varios representantes y senadores de distrito.